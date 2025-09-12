Preis purzelt: Hansgrohe-Duschkopf mit Wassersparfunktion im Angebot bei Amazon

Bei Amazon mischt derzeit ein Duschkopf die Verkaufscharts auf – und das zum kleinen Preis. Der Hansgrohe Pulsify Select S geht dort für 22 Euro über den virtuellen Ladentisch. Ein Blick auf die smarte Brause mit Wasserspar-Funktion lohnt sich allemal.

Laut Verbraucherzentrale fließt etwa ein Sechstel der gesamten Energiekosten ins Warmwasser. Vor allem beim Duschen geht ordentlich was durch die Leitung. Mit einem Sparduschkopf lässt sich der Verbrauch deutlich drücken – und damit auch die Rechnung. Preislich hält sich das Ganze ebenfalls im Rahmen: Der Hansgrohe Pulsify Select S liegt bei Amazon derzeit bei rund 22 Euro.

Hansgrohe-Duschkopf bei Amazon im Preisfall

Der Pulsify Select S liefert drei Strahlarten – Normal, Massage und den besonders feinen PowderRain. Pro Minute lässt der Duschkopf nur rund sieben Liter durch. Zum Vergleich: Standardmodelle spülen laut Verbraucherzentrale meist zehn bis zwölf Liter weg, manche sogar bis zu 14. Bis zu 70 Liter Wasser bleiben bei einer zehnminütigen Dusche im Tank – das entspricht rund einer halben Badewannenfüllung. Ein weiterer Pluspunkt: Kalk bleibt dank Silikondüsen nicht lange hängen und lässt sich einfach mit einem Schwamm abwischen.

Strahlarten: 3 (Normal, Massage, PowderRain)

Wasserdurchlauf: 6,9 Liter pro Minute

Strahlart wird per Knopfdruck gewechselt

Einfache Reinigung dank QuickClean

Hansgrohe Pulsify Select S-Duschkopf – für 22,00 Euro bei Amazon* © Hansgrohe / Werbung

Deal-Check: Wie heiß ist der Amazon-Deal?

Der Hansgrohe-Duschkopf kommt bei über 7.400 Bewertungen auf durchschnittlich 4,6 von fünf Sternen. Auch beim Preis macht der Deal eine gute Figur: Nur selten war der Duschkopf günstiger als jetzt – wer jetzt zuschlägt, spart also doppelt: beim Kauf und langfristig durch niedrigere Wasser- und Energiekosten. Damit ist der aktuelle Amazon-Deal ein echter Top-Fund im Netz.

