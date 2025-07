Prime-Day-Knaller: G Star Denim und Co. jetzt zum Schnäppchenpreis

Nur noch bis zum 11. Juli senkt Amazon beim Prime Day die Preise für kultige G Star Denim Pieces drastisch – über 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Jeans, Cargos, Shirts und Underwear sind drin.

Der Amazon Prime Day hat sich längst zum Mega-Event für Schnäppchenjäger gemausert und läuft 2025 noch bis zum 11. Juli. Egal ob Technik, Haushalt oder Fashion – fast alles gibt’s zu Spitzenpreisen. Fashionistas aufgepasst: Besonders G Star Raw lockt mit massiven Preisnachlässen. Wir zeigen Ihnen, warum Sie gerade jetzt zuschlagen sollten und welche Denim Deals Sie nicht verpassen dürfen.

G Star Raw im Fokus: Kultlabel mit Streetwear-Attitüde

Was macht G Star Raw so beliebt? Das niederländische Label steht seit den 1980er-Jahren für robuste Denim-Looks, unkonventionelle Schnitte und nachhaltige Materialinnovationen. Vom ikonischen 3D-Denim bis zur Cargo Hose – G Star vereint urbane Lässigkeit mit hochwertiger Verarbeitung. Am Prime Day wartet eine breite Auswahl auf Sie: klassische Jeans, lässige Cargos, coole Shirts und sogar stylische Unterwäsche.

Jeans und Cargos – Robust, lässig, unwiderstehlich

G Star Jeans sind nicht einfach Hosen, sie sind Statement-Pieces. Der Straight Fit und die hochwertigen Denimstoff-Mischungen versprechen Tragekomfort und Zeitlosigkeit. Cargos punkten mit praktischem Stauraum und coolem Military-Vibe. Hier unsere Top-Deals:

G STAR Dakota Regular Straight Jeans

Lässiger als diese Jeans wird’s kaum: Die Dakota Regular Straight kombiniert authentischen 90s-Charme mit modernem Nachhaltigkeits-Anspruch. Der gerade Schnitt sorgt für einen cleanen Look, während die leichte Stretchmischung jede Bewegung mitmacht. Egal, ob Büro oder After-Work-Drinks – dieser Klassiker sitzt immer richtig.

Preis: 34,12 statt 119,95 Euro – sagenhafter Rabatt von 72 Prozent: das lohnt sich definitiv!

Features:

95 Prozent Baumwolle, 5 Prozent recycelte Baumwolle für mehr Nachhaltigkeit

Knopfleiste und mittlere Bundhöhe für optimalen Sitz

Verstärkte Eingrifftaschen mit Nieten, kleine Münztasche am Bund

Gesäßtaschen und G STAR Label aus papierähnlichem Material hinten

G-STAR Dakota Regular Straight Jeans – für 34,12 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

G STAR Core Regular Cargo

Cargo-Upgrade gefällig? Die Core Regular Cargos im Straight Fit kombinieren Utility-Details mit urbanem Touch: Pattentaschen, Kordelzug am Bund und verstellbare Beinsäume verwandeln die Hose im Handumdrehen in Ihr neues Lieblingsstück. Dank der Kniefalten sitzen Sie auch nach Stunden noch bequem und stylisch.

Preis: 52,22 statt 109,95 Euro – auch hier gibt’s 53 Rabatt, damit kostet das gute Stück über die Hälfte weniger.

Features:

70 Prozent Baumwolle, 30 Prozent recycelte Baumwolle für robusten Tragekomfort

Reißverschluss mit Knopfleiste, zusätzlicher Kordelzug innen

Pattentaschen am Oberschenkel, breite Paspeltaschen hinten mit Druckknopf

Verstellbarer Beinsaum durch integriertes Band

G-STAR Core Regular Cargo – für 52,22 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

Hemden und Shirts – Oberteile mit Coolness-Garantie

Ob fürs Meeting oder die nächste Grill-Session: G Star Hemden und -T Shirts verleihen jedem Look das gewisse Etwas. Schmale Schnitte, hochwertige Stoffe und dezente Logos machen diese Pieces zu Ihren neuen Styling Basics.

G STAR Hemd im Slim Fit

Das Uniform Slim Shirt ist mehr als nur ein Hemd: Mit schmaler Silhouette und geformten Seiteneinsätzen zaubert es eine elegante Figur. Der klassische Hemdkragen und die dezent gestickte G Star-Raw-Kennung auf der Brust verleihen Business- und Freizeit-Outfits einen feinen Touch.

Preis: 45,55 statt 79,95 Euro – damit ist das Hemd nahezu halb so teuer wie sonst, ein Rabatt von 43 Prozent ist drin.

Features:

69 Prozent Baumwolle, 31 Prozent Polyester für knitterarmen Tragekomfort

Knopfverschluss, verstellbare Manschetten mit zwei Positionen

Slim Fit mit leicht abgerundetem Saum

Dezente G STAR RAW Stickerei auf der Brust

G-STAR Hemd Slim Shirt – für 45,55 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

G STAR Lash Jersey-T Shirt

Locker, leicht und perfekt für heiße Tage: Das Lash Jersey-T Shirt punktet mit Oversize-Schnitt und aufgekrempelten Ärmeln. Der auffällige RAW Print setzt ein urbanes Statement, während die reine Baumwolle höchsten Tragekomfort bietet.

Preis: 17,05 statt 29,95 Euro – auch das lässige Shirt punktet mit einem Rabatt von 43 Prozent.

Features:

100 Prozent Baumwolle, atmungsaktiv und angenehm weich

Crew Neck mit geripptem Ausschnitt

Fixierte Umschlagärmel für den legeren Look

G STAR RAW Print und gewebtes Label an der Seitennaht

G-STAR Herren Lash Jersey T-Shirt – für 17,05 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

Underwear – Basics, die Spaß machen

Unterwäsche ist das Fundament eines guten Outfits. G Stars Rib Tank Tops und Classic Trunks überzeugen mit perfekt sitzender Passform, schicken Details und Marken Kultfaktor – und das im praktischen Dreierpack.

G STAR Rib Tank Top

Ein Must-have für Sommer und Layering: Das Tank Top in Rippenoptik umspielt den Oberkörper ohne einzuengen und bleibt dank der reinen Baumwolle auch nach stundenlangem Tragen formstabil.

Preis: 19,77 statt 35 Euro, ein Rabatt von 44 Prozent ist hier zu haben!

Features:

100 Prozent Baumwolle, hautfreundlich und strapazierfähig

Rundhals-Ausschnitt mit feiner Rippstruktur

Bequeme, körpernahe Passform

G-STAR Herren Rib Tank Top – für 19,77 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

G STAR Classic Trunk (3 Pack)

Drei Trunks, dreimal Komfort: Der breite Logo Bund und die elastische Stretchmischung garantieren eine perfekte Passform und ganztägigen Halt – ganz ohne einzuengen.

Preis: 22,50 statt 39,95 Euro – auch diese guten Stücke sind um fast die Hälfte im Preis reduziert, 44 Prozent Rabatt gewährt Amazon.

Features:

95 Prozent Baumwolle, 5 Prozent Elasthan für optimale Bewegungsfreiheit

Elastischer Bund mit dezent eingewebtem Markenlogo

Bequeme, körpernahe Passform ohne Einschneiden

G-STAR Herren Classic Trunk Color 3-Pack – für 22,50 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

Weitere stark reduzierte Kleidung und Accessoires von G-Star

G-STAR Herren 3301 Slim Denim Shorts – für 69,96 statt 99,95 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

G-STAR Avernus Burger Baseball Cap – für 37,90 statt 45 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

G-STAR New Duko Belt – für 22,83 statt 49,95 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

G-STAR Bum Bag – für 44,08 statt 59,95 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

G-STAR Herren Dirik Solid Shorts Swim Trunks – für 50,96 statt 59,95 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

Fazit: So sichern Sie sich die G Star Deals

Beim Prime Day 2025 können G Star-Fans echte Traum-Deals abstauben – von Jeans über Cargos bis zu Shirts und Underwear. Aber Achtung: Nur Prime-Mitglieder genießen die Vorteile und Rabatte des Prime Days. Noch kein Mitglied? Nutzen Sie den 30 tägigen Gratis-Probezeitraum und shoppen Sie los, bevor die Styles ausverkauft sind! Viel Spaß beim Stöbern, Sparen und Stylen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.