Putzige Angebote! Kärcher-Produkte bei Media Markt zu echten Sparpreisen

Bis zum 9. November 2025 läuft bei Media Markt eine Kärcher-Cashback-Aktion: Wer bis dahin einen Bodenreiniger kauft, erhält 20 Prozent des Kaufpreises zurück.

Saubere Sache: Kärcher dreht bei Media Markt richtig auf – und das im besten Wortsinn. Mit satten Rabatten und zusätzlichem Cashback macht das Putzen plötzlich doppelt Spaß. Staub, Schlieren und Flecken? Keine Chance, wenn der Preis schon glänzt, bevor der Boden es tut.

So funktioniert die Cashback-Aktion

Wer bis zum 9. November 2025 ein Kärcher-Modell bei Media Markt kauft, muss nur noch einen kleinen Schritt bis zum Geldsegen gehen. Bis spätestens 7. Dezember 2025 erfolgt die Registrierung auf der Aktionsseite von Kärcher. Dort werden einfach die Artikelnummer und der Kaufbeleg hochgeladen – und schon wandern 20 Prozent des Kaufpreises zurück aufs Konto. Kein Papierkram, kein Rätselraten – einfach kaufen, registrieren und sich über den Bonus freuen. Diese Angebote sind mit dabei:

Kärcher FC 7 Cordless – Power für alle Hartböden

Der Kärcher FC 7 Cordless ist ein kabelloser Hartbodenreiniger, der gleich vier Rollen rotieren lässt. Staub, Krümel und Flüssigkeiten werden in einem Durchgang beseitigt – ganz ohne nerviges Nachwischen.

Deal-Check: Schon jetzt um 12 Prozent reduziert und dank Cashback landen Käufer bei einem Gesamtrabatt von 32 Prozent. Der Endpreis liegt bei rund 335 Euro statt 479,99 Euro – ein echtes Highlight für alle, die den Putzlappen in Rente schicken wollen.

Kärcher SE 4 Waschsauger – Frische bis in die Tiefe

Der SE 4 Waschsauger ist die Geheimwaffe gegen tiefsitzenden Schmutz in Teppichen, Polstern und Autositzen. Mit Sprüh-Extraktionssystem zieht er selbst alte Flecken aus dem Gewebe.

Deal-Check: Schon reduziert, plus Cashback ergibt das 40 Prozent Preisvorteil. Damit kostet der Waschsauger rund 165 Euro statt 259 Euro – ein starker Deal für alle, die Frische lieber im Teppich als in der Parfümflasche suchen.

Kärcher SE 3-18 Compact – Klein, handlich, effektiv

Der SE 3-18 Compact ist der smarte Mini-Waschsauger für kleine Flächen, Autositze oder schnelle Reinigungen zwischendurch. Dank Akku-Betrieb ist das Gerät besonders flexibel einsetzbar.

Deal-Check: Dank Cashback liegt der aktuelle Preis bei 117 Euro – kompakt im Format, leicht im Handling und ebenso beim Preis.

Kärcher VC 3 Staubsauger – Saugen mit Durchblick

Der VC 3 punktet mit beutelloser Zyklon-Technologie, was nicht nur Staub, sondern auch Müllbeutel spart. Durch den transparenten Behälter bleibt der Schmutz sichtbar – zumindest bis zur nächsten Leerung.

Deal-Check: Mit 20 Prozent Cashback sinkt der Preis von 140 auf rund 112 Euro. So günstig hat Sauberkeit selten ausgesehen.

Kärcher VC 4 Cordless MyHome – Flexibilität im Akku-Format

Der VC 4 Cordless MyHome ist ein kabelloser Allrounder für schnelle Einsätze auf Böden, Polstern und Möbeln. Mit bis zu 30 Minuten Laufzeit im Normalmodus und Boost-Funktion für hartnäckigen Schmutz bietet er genug Power für den Alltag.

Deal-Check: Für 153 Euro gibt’s Kärcher-Qualität zum kleinen Kurs – und das ganz ohne Kabelsalat.

Saubere Deals mit glänzendem Preisvorteil

Wer den Putzplan gern effizient abhakt, sollte die Kärcher-Cashback-Aktion bei Media Markt nicht verpassen. Bis zum 9. November gibt’s hier nicht nur glatte Böden, sondern auch glatte Preise.

