Sale-Finale bei Media Markt: Sonderangebote und Restposten zu richtig günstigen Preisen

Jetzt ist die Gelegenheit, im Haushalt ordentlich zu sparen. Media Markt reduziert beim großen Sale-Finale Restposten und ausgewählte Angebote – von Küchengeräten bis hin zu praktischen Alltagshelfern. Wer ohnehin überlegt hat, seine Ausstattung aufzufrischen, findet hier echte Schnäppchen.

Beim Sale-Finale von Media Markt gibt es nicht nur kleine Preisnachlässe, sondern echte Schnäppchen quer durchs gesamte Sortiment – und das nur noch bis zum 1. Oktober. Die Angebote reichen von praktischen Alltagshelfern bis hin zu hochwertigen Markenprodukten, sei es für den schnellen Kaffee am Morgen, gesünderes Kochen oder eine zuverlässige Küchenmaschine.

Heißluftfritteuse Ninja Foodi Max Dual Zone

Mit gleich zwei unabhängigen Garzonen lassen sich parallel unterschiedliche Gerichte zubereiten: Pommes in der einen, Gemüse in der anderen – und das alles fettarm durch die moderne Heißlufttechnologie. Mit einem Fassungsvermögen von 9,5 Litern ist die Fritteuse auch für Familienessen bestens geeignet.

Derzeit kostet die Heißluftfritteuse mit den zwei Garkammern noch 124 Euro statt 249,99 Euro bei Media Markt. Der Rabatt von 50 Prozent lohnt sich auf alle Fälle, denn günstiger als jetzt gab es das Gerät zuvor noch nie.

Sodastream Crystal 3.0 Quick-Connect

Plastikflaschen sparen und immer frisches Sprudelwasser parat haben: Mit dem Sodastream Crystal 3.0 gelingt das mühelos. Im Set enthalten sind zusätzlich zum Sprudelgerät eine Glaskaraffe und ein CO₂-Zylinder. Damit lässt sich Leitungswasser unkompliziert in prickelndes Sprudelwasser verwandeln – auch für Gäste eine praktische Lösung.

Wer Sprudelwasser mag, spart auf Dauer Geld und Plastikmüll. Ein solides Angebot, vor allem durch die Glaskaraffe und den inkludierten CO₂-Zylinder.

De’Longhi PrimaDonna Class EVO

Kaffeeliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Der Vollautomat bereitet Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato auf Knopfdruck zu und verfügt über ein modernes Farbdisplay. Die integrierte Milchaufschäumdüse sorgt für cremigen Milchschaum, und dank unterschiedlicher Benutzerprofile können Sie Ihre eigenen Lieblingsgetränke speichern.

588 Euro sind zwar eine stolze Summe, im Sale jedoch ein echtes Highlight für Kaffeefans – schließlich liegt der reguläre Preis bei knapp 1.100 Euro, und aktuell ist das Gerät nirgendwo günstiger zu haben. Eine Investition, die sich besonders für alle lohnt, die regelmäßig Spezialitäten genießen und dabei Wert auf Komfort legen.

Kontaktgrill Tefal OptiGrill GC705D

Grillen unabhängig von Wetter und Saison – das macht der OptiGrill möglich. Verschiedene Programme passen Garzeit und Temperatur automatisch an. Besonders praktisch: Der Grill zeigt an, wann das Fleisch rare, medium oder well done ist. Damit gelingt das Steak auf Knopfdruck.

Ein OptiGrill ist praktisch für alle, die unkompliziert und indoor grillen möchten. Besonders interessan ist er, da die automatische Garstufen-Anzeige Fehler beim Grillen vermeidet. Günstiger als bei Media Markt gibt es den OptiGrill derzeit nirgends, denn hier geht er mit einem Rabatt von 29 Prozent über die Ladentheke.

Kenwood- Küchenmaschine KVC 3150 S Chef Set

Ob Teig, Cremes oder Aufstriche – die Kenwood-Küchenmaschine unterstützt mit 1.000 Watt Leistung und umfangreichem Zubehör. Mit Edelstahl-Schüssel, drei verschiedenen Rühraufsätzen und Spritzschutz ausgestattet eignet sie sich sowohl für Backprojekte als auch für die schnelle Zubereitung im Alltag. Außerdem verfügt das Gerät über einen Mixer und einen Multi-Zerkleinerer – also ein 3-in-1-Gerät.

Das Kenwood-Modell überzeugt als solide Küchenmaschine mit umfangreichem Zubehör. 299 Euro sind zwar kein Schnäppchen, doch dafür bietet das 3-in-1-Gerät platzsparende Vielseitigkeit. Aktuell ist es nirgendwo günstiger erhältlich. Besonders interessant ist die Maschine für Hobbybäcker und alle, die eine langlebige Grundausstattung suchen.

Jetzt zugreifen beim Media-Markt-Sale-Finale

Das Sale-Finale bei Media Markt bietet eine gute Gelegenheit, hochwertige Technik zu einem deutlich reduzierten Preis zu bekommen. Ob Heißluftfritteuse, Kaffeevollautomat oder Küchenmaschine – die Auswahl deckt verschiedene Bedürfnisse ab und reicht von praktischen Alltagshelfern bis hin zu Premium-Geräten. Wichtig ist, sich vorab zu überlegen, welches Produkt im eigenen Haushalt wirklich gebraucht wird – so wird aus dem Schnäppchen ein nachhaltiger Kauf.

Der Sale läuft noch bis zum 1. Oktober, Restposten können aber schon vorher vergriffen sein. Wer also mit dem Gedanken spielt, sich eines der Geräte anzuschaffen, sollte nicht zu lange zögern und jetzt zugreifen.

