Samsung Galaxy kaufen: Die besten Vorgängermodelle im Preisvergleich

Ein Samsung Galaxy Smartphone steht für starke Leistung, hochwertige Verarbeitung und moderne Technik. Doch nicht immer muss es das neueste Modell sein: Gerade Vorgängermodelle bieten oft ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und bleiben im Alltag leistungsfähig!

Ein Preisvergleich auf idealo.at hilft dabei, die besten Angebote zu finden und Preise verschiedener Händler schnell gegenüberzustellen. So sichern Sie sich ein hochwertiges Smartphone zum attraktiven Preis.

Wir stellen beliebte Samsung Galaxy Vorgängermodelle vor, die sich ideal für Alltag, Arbeit und Entertainment eignen und über idealo.at preislich vergleichen lassen.

Samsung Galaxy S23 256GB Lavender © idealo.at

Das Samsung Galaxy S23 ist ein kompaktes Premium-Smartphone mit starker Leistung und hochwertigem Design. Das 6,1-Zoll-Display mit 120 Hz sorgt für flüssige Darstellung, während die 50-Megapixel-Kamera detailreiche Fotos ermöglicht. Dank Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor und 256 GB Speicher eignet es sich ideal für Alltag, Multimedia und anspruchsvolle Apps.

Produkt-Highlights:

• 6,1-Zoll Full-HD-Display mit 120 Hz

• 50-Megapixel-Kamera

• Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor

• 8 GB RAM & 256 GB Speicher

• Android 14 Betriebssystem

Preis:

ab € 429,00

Ein leistungsstarkes Galaxy-Smartphone mit Premium-Ausstattung und starkem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Samsung Galaxy S22 128GB Green © idealo.at

Das Samsung Galaxy S22 ist ein kompaktes und leistungsstarkes Smartphone mit hochwertigem Display und moderner Ausstattung. Das 6,1-Zoll-Display mit 120 Hz sorgt für flüssige Darstellung, während die 50-Megapixel-Kamera detailreiche Fotos ermöglicht. Dank Exynos 2200 Prozessor und 128 GB Speicher eignet es sich ideal für Alltag, Apps und Multimedia.

Produkt-Highlights:

• 6,1-Zoll Full-HD-Display mit 120 Hz

• 50-Megapixel-Kamera

• Exynos 2200 Prozessor

• 8 GB RAM & 128 GB Speicher

• Android Betriebssystem

Preis:

ab € 335,00

Ein stark ausgestattetes Galaxy-Smartphone mit Premium-Funktionen zum attraktiven Preis.

Samsung Galaxy S21 FE 256GB Olive © idealo.at

Das Samsung Galaxy S21 FE bietet starke Leistung und moderne Ausstattung zu einem attraktiven Preis. Das 6,4-Zoll-Display mit 120 Hz sorgt für flüssige Darstellung, während der Snapdragon 888 Prozessor zuverlässige Performance für Apps, Fotos und Streaming liefert. Mit 256 GB Speicher eignet sich das Smartphone ideal für Alltag und Multimedia.

Produkt-Highlights:

• 6,4-Zoll Full-HD-Display mit 120 Hz

• Snapdragon 888 Prozessor

• 8 GB RAM & 256 GB Speicher

• 12-Megapixel-Kamera

• 4.500 mAh Akku

Preis:

ab € 299,99

Ein leistungsstarkes Galaxy-Smartphone mit viel Speicher und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Samsung Galaxy A54 128GB Awesome Graphite © idealo.at

Das Samsung Galaxy A54 ist ein vielseitiges Mittelklasse-Smartphone mit modernem Design und zuverlässiger Leistung. Das 6,4-Zoll-Display mit 120 Hz sorgt für flüssige Darstellung, während die 50-Megapixel-Kamera detailreiche Fotos ermöglicht. Dank 5.000 mAh Akku und erweiterbarem Speicher eignet sich das Gerät ideal für Alltag, Streaming und Kommunikation.

Produkt-Highlights:

• 6,4-Zoll Full-HD-Display mit 120 Hz

• 50-Megapixel-Kamera

• Exynos 1380 Prozessor

• 6 GB RAM & 128 GB Speicher (erweiterbar)

• 5.000 mAh Akku

Preis:

• ab € 282,00

Ein zuverlässiges Galaxy-Smartphone mit starker Ausstattung und attraktivem Preis.

Fazit: Mit idealo.at clever zum Samsung Galaxy Smartphone

Samsung Galaxy Vorgängermodelle bieten starke Leistung zu deutlich attraktiveren Preisen als aktuelle Neuerscheinungen. Bei idealo.at lassen sich verschiedene Modelle, Händler und Angebote schnell vergleichen. So finden Sie nicht nur das passende Smartphone, sondern auch den besten Deal!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.