Samsung Galaxy Watch zum smarten Preis bei Media Markt

Media Markt startet in die Angebotswochen: Noch bis zum 14. Oktober 2025 sind zahlreiche Technikprodukte im Preis gesenkt – darunter auch die Samsung Galaxy Watch6. Der Deal lohnt sich für alle, die ihre Fitness tracken oder ihr Smartphone am Handgelenk nutzen wollen.

Bei Media Markt laufen aktuell die Oktober-Angebote – und das lohnt sich doppelt. Neben stark reduzierten Preisen profitieren Kundinnen und Kunden von einigen Vorteilen, zusätzlich zu den Rabatten. Auch die beliebte Samsung Galaxy Watch6 R940 ist jetzt günstiger erhältlich – ideal für alle, die auf smarte Gesundheitsfunktionen und ein modernes Design setzen.

Was kann die Samsung Galaxy Watch

Die Samsung Galaxy Watch6 überzeugt durch eine Kombination aus elegantem Design, starker Performance und zahlreichen Fitness-Features. Mit ihrem hochwertigen Aluminiumgehäuse, dem großen AMOLED-Display und präziser Sensorik richtet sie sich an alle, die ihren Alltag smarter gestalten wollen – ob beim Sport, im Büro oder unterwegs.

Display: 1,47 Zoll Super AMOLED mit Always-On-Funktion

Kompatibel mit Android-Smartphones

Robustes Aluminiumgehäuse (44 mm)

Herzfrequenz-, EKG-, Schlaf- und Stressmessung

Staub- & Wasserschutz (IP68)

Samsung Galaxy Watch6 – für 179 Euro bei Media Markt* © Samsung / Werbung

Statt 349 Euro kostet die schlaue Uhr jetzt nur noch 179 Euro. Günstiger als jetzt gab es das Modell noch nie. Wer also auf der Suche nach einer Smartwatch ist, sollte hier definitiv zuschlagen.

Angebotswochen bei Media Markt: Das sind die Vorteile

Media Markt lockt noch bis zum 14. Oktober 2025 mit lohnenden Herbstangeboten – sowohl im Markt als auch online und in der App, jeweils nur solange der Vorrat reicht. Neben deutlichen Preisnachlässen profitieren Kundinnen und Kunden von kostenlosem Versand auf alle Onlinebestellungen, einer Null-Prozent-Finanzierung für myMediaMarkt-Mitglieder ab 100 Euro Einkaufswert und dem Click & Collect Express-Service, bei dem lagernde Produkte bereits nach 30 Minuten zur Abholung bereitstehen.

Ein weiteres Extra: Vom 6. bis 11. Oktober bietet Media Markt eine kostenlose 90-Minuten-Sofortlieferung für lagernde Kleingeräte – ideal, wenn das neue Küchengerät sofort zum Einsatz kommen soll. Unter den aktuellen Top-Deals fällt besonders der Tefal OptiGrill+ GC728D auf: ein vielseitiger Kontaktgrill mit intelligenter Garautomatik, der für gleichmäßige Ergebnisse sorgt und sich zudem mühelos reinigen lässt.

Fazit: Jetzt bei der Samsung Galaxy Watch zuschlagen

Die Samsung Galaxy Watch6 zählt zu den vielseitigsten Smartwatches auf dem Markt. Mit präziser Gesundheitsüberwachung, modernem Design und einem ausgereiften Betriebssystem bietet sie ein rundes Gesamtpaket – besonders im aktuellen Media-Markt-Angebot. Wer eine hochwertige Uhr sucht, die Fitness- und Lifestyle-Funktionen vereint, sollte jetzt zuschlagen – das Angebot läuft nur noch bis zum 14. Oktober 2025.

