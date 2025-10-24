Saubere Sache: Dyson Staubsauger bei Media Markt jetzt 25 Prozent günstiger

Media Markt sorgt für einen blitzblanken Herbst: Dyson-Produkte sind aktuell stark reduziert zu haben. Vorne mit dabei: der kabellose Dyson V8 Advanced, der mit Power, Design und smarter Technik überzeugt.

Wer Dyson schon länger auf dem Radar hat, kann jetzt günstige Preise abstauben– die Aktion läuft noch bis zum 28. Oktober!

Dyson V8 Advanced – kabellose Power für jeden Winkel

Der Dyson V8 Advanced* ist das Multitalent unter den Akkusaugern. Mit seinem kraftvollen Digitalmotor reinigt er Böden, Polster und selbst Autositze mit konstant hoher Saugkraft – und das bis zu 40 Minuten lang. Besonders vorteilhaft ist die Technologie zum Entwirren von Haaren, was ihn zum Favoriten für Tierbesitzer macht.

Trotz Power arbeitet der Sauger angenehm leise. Dank ergonomischem Design liegt er gut in der Hand, lässt sich im Handumdrehen in einen Handstaubsauger verwandeln und erreicht sogar hohe Regale oder Decken. Eine Wandhalterung mit Ladefunktion sorgt dafür, dass das Gerät immer griffbereit ist.

Highlights auf einen Blick:



Bis zu 40 Minuten konstante Saugkraft dank Digitalmotor V8

Technologie zum Entwirren von Haaren – ideal für Tierhaushalte

Leiser Betrieb durch optimierte Luftführung und Schallschutz

Hygienische, punktgenaue Behälterentleerung

Wandhalterung mit Ladefunktion im Lieferumfang

Preis: 299 statt 399 € (-25 %)



Aktion gültig bis: 28. Oktober 2025

DYSON V8 ADVANCED Kabelloser Staubsauger – für 299 statt 399 Euro Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Preisstarke Alternative: Philips SpeedPro Max

Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen will, bekommt mit dem Philips SpeedPro Max* einen starken Gegenspieler. Die 360°-Saugdüse nimmt Staub und Schmutz von allen Seiten auf, LED-Leuchten bringen selbst verborgene Krümel ans Licht. Bis zu 65 Minuten Laufzeit und ein leistungsstarker Digitalmotor machen ihn zum echten Dauerläufer unter den Akku-Staubsaugern.

Auch technisch weiß das Modell zu überzeugen: Das Display zeigt Akkustand und Modus an, und das Dreifach-Filtersystem sorgt für saubere Luft beim Saugen – ein Pluspunkt für alle Allergiker.

Highlights auf einen Blick:



65 Minuten kabelloser Betrieb dank starkem Akku

360°-Saugdüse mit LED-Beleuchtung für gründliche Reinigung

PowerCyclone 8-Technologie für maximale Saugkraft

Dreifach-Filtersystem entfernt Feinstaub und Allergene

Preis: 199 statt 479 € (-58 %)

PHILIPS FC6826/01 Akku-Staubsauger – für 199 statt 479,99 Euro Euro bei Media Markt* © Philips / Werbung

Preis-Held für Sparfüchse: Vacniq T9 Stielstaubsauger

Noch günstiger wird’s mit dem Vacniq T9*, einem echten Preisbrecher mit erstaunlicher Leistung. Der 465-Watt-Motor liefert bis zu 35 kPa Saugkraft, bleibt dabei aber angenehm leise. Die Anti-Tangle-Bürste befreit Teppiche und Sofas zuverlässig von Tierhaaren und die LED-Beleuchtung macht Staub auch in dunklen Ecken sichtbar.

Mit seinem fünffachen Filtersystem und 0,8 Liter Staubbehältervolumen holt der Vacniq T9 viel raus für wenig Geld – perfekt für kleinere Wohnungen oder als Zweitgerät. Praktisch: Der Staubbehälter lässt sich per Knopfdruck entleeren, und dank des geringen Gewichts lässt sich das Gerät mühelos führen.

Highlights auf einen Blick:



465 Watt-Motor mit bis zu 35 kPa Saugkraft

Anti-Tangle-Bürste für Tierhaare

Bis zu 30 Minuten Akkulaufzeit

5-stufiges Filtersystem entfernt 99,99 % der Feinstaubpartikel

Preis: 99,99 statt 459,99 € (-78 %)

VACNIQ T9 Stielstaubsauger – für 99,99 statt 459,99 Euro bei Media Markt* © Vacniq / Werbung

Fazit

Ob Premium-Technik oder Preis-Perle: In Sachen Staubsauger ist gerade einiges in Bewegung. Der Dyson V8 Advanced punktet mit Leistung, Design und smarten Details – und ist bis 28. Oktober 2025 um 25 Prozent reduziert. Philips bietet mit dem SpeedPro Max eine starke Mittelklasse-Alternative und der Vacniq T9 zeigt, dass auch ein dreistelliger Preis nicht zwingend sein muss, um beim Saugen ordentlich Power zu haben.

Disclaimer: *Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.