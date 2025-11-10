Singles Day: Das sind die 20 besten Schnäppchen am 11. November – für Haushalt & Co.

Am 11. November ist Singles Day! Die Schnäppchen-Sause bringt wieder zahlreiche Top Deals bei Amazon, Media Markt und weiteren Shops mit sich. Wir zeigen die besten Angebote im Überblick.

Am 11. November wird kräftig gespart – es ist nämlich Singles Day. Die Aktion stammt ursprünglich aus China und hat sich inzwischen auch in Europa als Tag für Rabatte und Sonderpreise etabliert. Wir haben große Online-Händler wie Amazon, Media Markt, Douglas und Co. gescannt und die besten Deals herausgesucht. Ob Single oder nicht – hier spart jeder!

Amazon: Das sind die besten Angebote zum Singles Day

Amazon reduziert zum Singles Day Geräte aus den Kategorien Pflege, Haushalt, Unterhaltung und Lebensmittel.

Unsere Favoriten:

Philips Rasierer i9000 Prestige Ultra

Der Rasierer eignet sich für die Nass- und Trockenrasur, hat einen integrierten Druck- und Bewegungssensor und kommt mit Reinigungsstation und Reiseetui. Amazon bietet das Modell für rund 323 Euro an – ein Schnäppchen, sonst kostet das Komplettpaket regelmäßig über 500 Euro.

Für Nass- und Trockenrasur

Mit Licht-Feedback zu Druck und Bewegung

5+1 Bartstyler, Nasenhaartrimmer

Philips Rasierer i9000 Prestige Ultra (Modell XP9401/38) – für 322,68 statt 554,62 Euro bei Amazon* © Philips / Anzeige

De’Longhi Magnifica Start ECAM220.91.B

Günstiger als jetzt bei Amazon war dieser Kaffeevollautomat von De’Longhi noch nie. Er besitzt fünf Direktwahltasten für Kaffee, Espresso, Cappuccino und mehr. Dank integriertem Milchsystem sowie Einstellungsmöglichkeiten für Mahlgrad, Aroma und Temperatur kreieren Sie hiermit jeden Morgen die perfekte Tasse Kaffee nach Ihren Vorlieben.

Fünf Direktwahltasten

13-stufiges Mahlwerk

Herausnehmbare Brühgruppe für leichte Reinigung

De'Longhi Magnifica Start ECAM220.91.B Kaffeevollautomat – für 352,93 statt 504,10 Euro* © De’Longhi / Anzeige

Ninja Crispi Heißluftfritteuse mit Glasbehälter und Deckel

Eine Heißluftfritteuse, bei der der Frittierkorb gleichzeitig die Meal-Prep-Dose ist? Genau das ist das Konzept der Ninja Crispi. Im Amazon-Preisverlauf kostete der praktische Airfryer zuletzt knappe 170 Euro, kein anderer Händler ist gerade günstiger als Amazon.

Mit zwei Glasbehältern (3,8 und 1,4 Liter)

Zum Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten und Aufwärmen

Ideal für zwei bin vier Personen

Ninja Crispi Airfryer mit Glasbehälter – für 131,09 statt 181,50 Euro bei Amazon* © Ninja / Anzeige

Vans Damen Ward Platform Sneaker

Knappe 32 Euro sind ein richtig starker Preis für die klassischen Vans mit leichter Plateau-Sohle, regulär kosten sie oft 50 Euro oder mehr. Das Angebot gilt leider nur für Größe 38 – allerdings sind auch die anderen Größen mit unter 40 Euro immer noch deutlich günstiger als bei anderen Händlern.

Schwarz-weißes Design

Mit Plateau-Sohle

Bester Preis in Größe 38, andere Größen ebenfalls reduziert

Vans Damen Ward Platform Sneaker (Größe 38) – für 31,61 statt 80,68 Euro bei Amazon* © Vans / Anzeige

Google Pixel Buds Pro 2

Aktive Geräuschunterdrückung, Silikontips und Stabilisatoren für einen festen Sitz und bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit am Stück: Die Google Pixel Buds Pro 2 lassen kaum Wünsche offen. Günstiger als jetzt bei Amazon waren sie erst einmal.

Kabellose Bluetooth-Kopfhörer für Android-Geräte

Touch-Bedienung am Ohrhörer

Features: adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, Konversationsmodus, wasserfest (IP54), Head-Tracking

Google Pixel Buds Pro 2 – für 167,39 statt 251,09 Euro bei Amazon* © Google / Anzeige

Media Markt: Technik am Singles Day reduziert

Auch Technik-Riese Media Markt startet zum Singles Day eine Rabattaktion und reduziert vor allem Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik.

Die Top-Fünf-Deals:

Philips HD9270/93 3000 Series Airfryer XL

Ideal für große Haushalte und Familien: Der XL-Airfryer von Philips hat einen Frittierkorb mit 6,2 Litern Volumen und kommt mit zusätzlichem Back-Einsatz. So sind Pommes, Gefügel, Ofengemüse, Gratis und sogar Kuchen für die ganze Familie schnell zubereitet. Media Markt senkt den Preis auf den besten jemals, anderswo werden mindestens 30 Euro mehr fällig.

14 Kochfunktionen: Braten, Backen, Grillen, Rösten, Trocknen, Auftauen und mehr

Für bis zu fünf Portionen

Inklusive Backblech-Zubehör

Philips HD9270/93 3000 Series Airfryer XL – für 99,00 Euro bei Media Markt* © Philips / Anzeige

Sony WH-1000XM5 SA

Die starken Sony-Kopfhörer gibt es jetzt neu auch mit einem Softcase. Der Vorteil: Sie sind rund 30 Euro günstiger als die Variante mit Hardcase. Media Markt hat mit über 20 Euro Abstand gerade das beste Angebot.

Over-Ear-Kopfhörer mit verstellbarem Kopfbügel

Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit

Headphones Connect App für individualisierten Sound

Sony WH-1000XM5 SA Over-ear-Kopfhörer – für 229,00 statt 259,99 Euro bei Media Markt* © Sony / Anzeige

SodaStream Duo Allround Pack

Dieses SodaStream-Komplettpaket war noch nie günstiger als jetzt bei Media Markt. Der Wassersprudler kommt mit einer Glasflasche, einer Kunststofflasche und einer Metallflasche – perfekt für unterwegs!

SodaStream Duo Wassersprudler mit CO2-Zylinder

Mit drei Flaschen

SodaStream Duo Allround Pack mit drei Flaschen – für 99,00 Euro bei Media Markt* © SodaStream / Anzeige

Kitchen Aid 5KSM125EPT Artisan Küchenmaschine

Ideal für vorweihnachtliche Plätzchen-Sessions oder das Dessert am Weihnachtsabend: Die Kitchen Aid Artisan hilft in der Küche beim Kneten, Rühren, Schlagen und Co. Media Markt reduziert die Küchenmaschine auf den Bestpreis, andere Händler verlangen über 130 Euro mehr.

300 Watt, bis zu 220 U/Min

Schüssel: 4,8 Liter

Mit Knethaken, Flachrührer und Schneebesen

Kitchen Aid 5KSM125EPT Artisan Küchenmaschine – für 349,00 statt 366,00 Euro bei Media Markt* © Kitchen Aid / Anzeige

Nintendo Switch Lite in Türkis

Wer für seine Kids oder sich selbst schon auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, macht mit der Nintendo Switch Lite bei Media Markt gerade einen guten Fang: So niedrig wie aktuell ist der Preis sehr selten.

Handheld-Konsole, ideal für unterwegs

5,5 Zoll großes Display

32 Gigabyte Speicher, erweiterbar

Nintendo Switch Lite (Türkis) – für 185,11 statt 219,99 Euro* © Nintendo / Anzeige kis) – für 185,11 statt 219,99 Euro*

Diese Schnäppchen riechen gut: Bei Douglas shoppen am Singles Day

Douglas bietet am Singles Day 20 Prozent Rabatt auf Parfums, Make-up, Pflegeprodukte und diverse Sets.

Das sind unsere Lieblingsdüfte im Angebot:

Lattafa Khamra

Ein süßer und gleichzeitig würziger Duft, der mit Noten von Bergamotte, Praline und Tonkabohne perfekt in den Winter passt.

Unisex-Duft

Kopfnote: Bergamotte, Zimt, Muskat

Herznote: Maiglöckchen, Praline, Tuberose

Basisnote: Tonkabohne, Benzoin, Myrrhe, Holz, Vanille, Amberholz

Lattafa Khamra (100 ml) – für 31,99 statt 41,99 Euro bei Douglas* © Lattafa / Anzeige

Eilish by Billie Eilish

Das Duft-Debüt von Billie Eilish verzaubert mit warmen und cremigen Noten – so gelingt der Star-Auftritt ganz sicher!

Kopfnote: Blütenblätter, Mandarine und rote Beeren

Herznote: Vanille, Gewürze und Kakao

Basisnote: Moschus, Tonkabohne und Hölzer

Mit edlem, einzigartigen Flakon

Eilish by Billie Eilish – für 62,39 statt 77,99 Euro bei Douglas* © Eilish / Anzeige

Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 62 Perfume Mist

Wer dem Winterblues entgegenwirken will, kann das mit diesem Bodyspray von Sol de Janeiro ganz einfach tun: Noten von Pistazien und Karamell begleiten den Duft, der Sie an die Küste Brasiliens entführt.

Bodyspray

Duftrichtung: blumig, würzig, süß, holzig

Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 62 Perfume Mist (240 ml) – für 30,39 statt 27,99 Euro bei Douglas* © Sol de Janeiro / Anzeige

Dior Sauvage Eau de Parfum

Dieser kraftvolle, frische Herrenduft mit Noten von Bergamotte, Zeder und würzigem Ambroxan wirkt maskulin und elegant zugleich. Ideal für alle, die einen Klassiker mit Charakter suchen.

Kopfnote: Citrus, Bergamotte, Mandarine

Herznote: Vanille, Zeder, Sandelholz

Basisnote: Ambroxan, Bergamotte, Vanille, Tonkabohne

Dior Sauvage Eau de Parfum (60 ml) – für 71,20 statt 89,99 Euro bei Douglas* © Dior / Anzeige

Emporio Armani Stronger With You Intensely

Ein warmer, süß-würziger Duft mit Akkorden von Vanille, Zimt und Amberholz – intensiv und sinnlich. Stronger With You Intensly ist ein perfektes Accessoire für die kühleren Monate und für Männer, die ein markantes Statement setzen wollen.

Kopfnote: Pfeffer

Herznote: Lavendel, Salbei, Iris, Zimt, Vanille

Basisnote: Amberholz, Vanille, Zimt

Emporio Armani Stronger With You Intensely (50 ml) – für 56,28 statt 89,00 Euro bei Douglas* © Emporio Armani / Anzeige

Alles für den Haushalt: Auch bei diesen Shops sparen Sie am Singles Day

Versandriese Otto bietet zwar keine ausgewiesenen Singles-Day-Deals an, steht aber mit Pre-Black-Friday-Angeboten schon in den Startlöchern für die Rabattschlacht. Gute Haushalts-Deals gibt es auch bei AEG und Bosch.

Christopeit Sport Ergometer AL 2

Schon frühzeitig mit dem guten Jahresvorsatz starten und etwas sportlicher werden? Mit einem Ergometer wie dem AL2 von Christopeit geht das ganz einfach in den eigenen vier Wänden. Otto hat aktuell das beste Angebot! Zum Vergleich: Bei Amazon kostet das Modell mindestens 289 Euro.

Schwungmasse ca. 9 Kilogramm

24 Widerstandsstufen

Mit Halterung für Smartphone oder Tablet

Christopeit Sport Ergometer AL 2 – für 253,99 statt 479,00 Euro bei Otto* © Christopeit / Anzeige

Bodenstaubsauger AEG VX9-2-Öko

Der Bodenstaubsauger AEG VX9-2-Öko kostet normalerweise knapp 230 Euro, der Hersteller verkauft ihn jetzt schon für 185 Euro. Dank exklusivem Rabatt-Code BLACKVX9 geht es aber noch günstiger und oe24-Leserinnen und Leser zahlen nur 159,95 Euro.

AEG VX9-2-Öko: Bodenstaubsauger mit 3-in-1-Multifunktions-Düse und waschbarem Filter

Exklusiver Rabatt: 159,95 statt 229,95 Euro

Code: BLACKVX9

AEG VX9-2-Öko Bodenstaubsauger – für 159,95 statt 229,95 Euro bei AEG* © AEG / Anzeige

AEG Luftreiniger Pure 5000

Ein Luftreiniger wie der Pure 5000 von AEG ist ideal, um in der Erkältungssaison Viren und Bakterien sowie Verschmutzungen und Staub aus der Luft zu filtern. Statt 210 Euro ist er jetzt auf 144 Euro reduziert.

Drei Ventilationsstufen

Vierstufiges Filtrationssystem

Für bis zu 41 Quadratmeter

AEG Luftreiniger Pure 5000 – für 144,00 statt 209,95 Euro bei AEG* © AEG / Anzeige

Bosch MultiTalent 8 Küchenmaschine MC812M865

Ein Allrounder für die Küche: Dank umfangreichem Zubehör beherrscht das MultiTalent 8 von Boschüber 45 Funktionen zum Raspeln, Rühren, Mixen und Co. So niedrig wie jetzt bei Bosch ist der Preis nur selten – ein Schnäppchen und ein schönes Weihnachtsgeschenk für Hobbyköche!

1.250 Watt

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung

Mit Rührschüssel (2,4 Liter) und jeder Menge Zubehör

Bosch MultiTalent 8 Küchenmaschine MC812M865 – für 209,00 statt 249,00 Euro bei Bosch* © Bosch / Anzeige

Bosch Akku-Staubsauger Unlimited 7

Akkustaubsauger wie der Unlimited 7 von Bosch sind dank kabellosem Betrieb, vielen Aufsätzen und Handstaubsauger-Modus besonders flexibel einsetzbar. Das Modell gibt es jetzt zum besten Preis aller Zeiten – ein starkes Schnäppchen am Singles Day!

Drei Leistungsstufen, bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit

Zubehör: Fugendüse, Matratzendüse, Mini-Turbo-Düse, Möbelpinsel und Polsterdüse, lange flexible Fugendüse, XXL-Polsterdüse, flexibler Verlängerungsschlauch

Bosch Akku-Staubsauger Unlimited 7 – für 449,00 Euro bei Bosch* © Bosch / Anzeige

Was ist der Singles Day und woher kommt er?

Der Singles Day findet jedes Jahr am 11. November (11.11.) statt – ein Datum, das mit seinen vielen Einsen symbolisch für Alleinstehende steht. Ursprünglich stammt der Aktionstag aus China, wo er in den 1990er-Jahren als spaßiger Anti-Valentinstag von Studenten ins Leben gerufen wurde. Die Idee: Wer keinen Partner hat, beschenkt sich einfach selbst.

Heute ist der Singles Day weltweit ein riesiges Shopping-Event, auch in Europa – mit starken Angeboten von bekannten Händlern wie Amazon, Media Markt, Otto und Co. Anders als der Black Friday konzentriert sich der Singles Day meist auf einen einzigen Tag, dafür aber mit gezielten Aktionspreisen in vielen Kategorien.

