Sparfüchse aufgepasst: Kamado-Alternativen zum Big Green Egg

Sie lieben das Aroma eines Keramikgrills, aber der Preis des Big Green Egg sprengt Ihr Budget? Wir zeigen drei Kamado-Alternativen, die fast alles können – zum Bruchteil des Preises!

Keramik Grills wie das Big Green Egg stehen für exzellentes Grillaroma, präzise Temperaturkontrolle und vielseitige Garverfahren – vom scharfen Anbraten bis zum langsamen Smoken. Doch mit Einstiegspreisen ab rund 1.000 Euro kann das grüne Grill Ei schnell zum Luxus werden. Glücklicherweise müssen Grillfans nicht tief in die Tasche greifen: Wir stellen drei preiswerte Modelle vor, die dem Original in vielerlei Hinsicht in nichts nachstehen.

Was ist das Big Green Egg und warum so beliebt?

Das Big Green Egg ist ein Kamado Grill, dessen Korpus aus dicker Keramik besteht – inspiriert von traditionellen japanischen Reiskocheröfen. Die spezielle Bauweise soll Hitze und Feuchtigkeit besonders effizient speichern, für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgen und das Grillaroma intensivieren. Ob scharfes Anbraten bei über 400 Grad, langsames Garen (Low & Slow) oder sogar Pizza backen: Die Vielseitigkeit macht das Egg zum Allrounder.

Doch Qualität hat ihren Preis: Die Mini-Ausführung ist ab etwa 600 Euro zu haben, die kleinere Ausführung Big Green Egg Small (ohne Gestell und Zubehör) startet bei rund 1.000 Euro, die größeren Medium- und Large-Modelle beginnen bei knapp 1.500 Euro, Zubehör wie Gestell und Grillanzünder, Ascheschieber und Kohle treiben den Gesamtpreis schnell jenseits der 1.500 Euro Marke. Extragroße Pakete mit X-Large-Modell kosten sogar schon über 3.000 Euro. Für alle, die diese Investition scheuen, gibt es günstige Kamado Alternativen – wir haben die vielversprechendsten drei für Sie herausgesucht.

1. Kamado Joe Jr. – das Multitalent für unterwegs

Der Kamado Joe Jr.* zeigt, dass Keramik Grillgenuss nicht nur im Garten funktioniert. Mit seinen kompakten Abmessungen und den cleveren Tragegriffen ist er ideal für Camping, Picknick oder den Balkon. Für 599 Euro bekommen Sie ein echtes Allround Talent, das dank Keramikbauweise Hitze, Feuchtigkeit und Aroma erstklassig speichert – und dabei bis zu acht Burger-Patties gleichzeitig anbrät.

Grillfläche: Ø 13,5 Zoll (ca. 35 cm), Platz für bis zu 8 Burger

Ø 13,5 Zoll (ca. 35 cm), Platz für bis zu 8 Burger Material: Keramik-Korpus mit gusseisernem Standfuß

Keramik-Korpus mit gusseisernem Standfuß Temperaturbereich: 70 - 400 °C, präzise per Gusseisen-Ventil steuerbar

70 - 400 °C, präzise per Gusseisen-Ventil steuerbar Features: Integrierter Ascheauffangbehälter, Filzdichtung für luftdichten Verschluss

Integrierter Ascheauffangbehälter, Filzdichtung für luftdichten Verschluss Gewicht: ca. 30 kg – portabel, aber stabil

Kamado Joe - Joe Jr., tragbarer Holzkohlegrill – für 599 Euro bei Amazon* © Kamado Joe / Werbung

2. Klarstein Princesize – das platzsparende Keramik Wunder

Wer wenig Stellfläche hat, findet im Klarstein Princesize* den idealen Balkon Kamado: Für 257,99 Euro bietet er eine zwei Zentimeter starke Keramikwand, die laut Hersteller bis zu 50 Prozent weniger Brennmaterial verbraucht. Ob scharfes Grillen, langsames Smoken oder saftiges Niedrigtemperatur Garen – dieses Modell liefert eine beeindruckende Temperaturspanne von 50 bis 425 Grad Celsius, das Grillgut soll dabei ausgesprochen saftig bleiben.

Grillrost: Ø 28 cm, ideal für 4 - 6 Personen

Ø 28 cm, ideal für 4 - 6 Personen Temperaturbereich: 50 - 425 °C, Steuerung über Lüftungsschieber

50 - 425 °C, Steuerung über Lüftungsschieber Material: Keramik-Korpus mit abnehmbarem Gestell

Keramik-Korpus mit abnehmbarem Gestell Besonderheit: Bis zu 50 % Brennstoffersparnis dank dicker Keramikwand

Bis zu 50 % Brennstoffersparnis dank dicker Keramikwand Maße/Gewicht: 45 x 32 x 57 cm, ca. 22 kg – handlich und leicht transportabel

Klarstein Princesize Kamado-Grill – für 257,99 Euro bei Amazon* © Klarstein / Werbung

3. BBQ Toro Kamado Grill „Haiiro“ – der Preis Knaller

Für nur 159,95 Euro bringt der BBQ Toro Haiiro* echten Keramik Kamado Genuss ins Einsteiger Segment. Trotz Mini Format (32 Zentimeter im Durchmesser) erlaubt das Modell Grillen, Backen, Räuchern und Smoken. Dank glasierter Krakelee Oberfläche ist die Keramik robuster und widerstandsfähiger gegen Temperaturschwankungen – ideal für alle, die unkompliziert in die Welt der Kamado Grills einsteigen möchten.

Grillfläche: Ø 26 cm, passt auf jeden Balkon

Ø 26 cm, passt auf jeden Balkon Temperaturbereich: bis 425 °C, Thermometer im Deckel integriert

bis 425 °C, Thermometer im Deckel integriert Material: Keramikkörper mit Stahluntergestell und Bambusgriff

Keramikkörper mit Stahluntergestell und Bambusgriff Gewicht: 21,75 kg – mobil und standfest zugleich

21,75 kg – mobil und standfest zugleich Extras: Lüftungsventile oben/unten, Deckelsicherung, herausnehmbare Aschenschale

BBQ-Toro Kamado Holzkohlegrill Haiiro – für 159,95 Euro bei Amazon* © BBQ-Toro / Werbung

Wie finde ich die richtige Grill-Größe?

Für Singles oder Paare reicht oft ein Rost Durchmesser von 25 bis 30 Zentimeter. Grillen Sie für Familien oder größere Gruppen, empfehlen sich 35 Zentimeter oder mehr. Bedenken Sie: Je größer der Rost, desto mehr Brennstoff wird benötigt und desto höher sind die Anschaffungskosten.

Lohnt sich die Keramik Investition wirklich?

Keramik Grills überzeugen durch eine gleichmäßige Hitzeverteilung ebenso, wie durch eine lange Wärmespeicherung – das spart Brennstoff und sorgt für laut Hersteller für einen intensiveren Geschmack. Wer jedoch nur gelegentlich grillt, kann mit einem klassischen Holzkohle oder Gasgrill mit Sicherheit günstiger fahren.

Fazit

Ein Keramik Grill muss nicht 1.000 Euro und mehr kosten, um exzellente Ergebnisse zu liefern. Mit dem Kamado Joe Jr., dem Klarstein Princesize und dem BBQ Toro Haiiro finden Sie drei vielseitige und preiswerte Alternativen zum Big Green Egg. So genießen Sie alle Vorteile eines Kamado – von knackiger Kruste bis hin zu zartem Smoke Aroma. Und das, ganz ohne Ihr Budget zu sprengen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.