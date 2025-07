Stylisch und bequem: Diese Sneaker-Neuheiten rocken Sie im Sommer 2025

Ob Retro-Look oder ultraleichter Komfort – diese drei neuen Sneaker führen im Sommer 2025 die Trends an.

Ideal für den Sommer: robust, atmungsaktiv und bequem genug für lange Spaziergänge oder Festivals. Wir zeigen Ihnen, welche Sneaker-Modelle diese Saison wirklich durchstarten – und wo Sie sie nachshoppen können.

Revival des Puma Speedcat OG: Retro-Motorsport-Chic trifft Influencer-Style

Der Speedcat OG von Puma* macht seinem Ruf als It-Sneaker alle Ehre – von Emily Ratajkowski über Dua Lipa bis Jennifer Lawrence wurde er schon getragen. Ursprünglich für Autorennsport entwickelt, ist er mit schmalem Profil, griffiger Lauffläche und edlem Leder auch perfekt für den urbanen Alltag, zum Beispiel in Kombination mit lässigen Shorts oder einer leichten Stoffhose. Jetzt, wo flache Sohlen und Retro-Charme mit Modellen wie dem populären Adidas Samba einen regelrechten Hype erleben, trifft auch der Speedcat OG den Zeitgeist.

PUMA Speedcat OG Unisex-Sneaker für Erwachsene (Schwarz) – ab 93,84 Euro bei Amazon* © Puma

New Balance 515: Bequem und flexibel

Auch der New Balance 515* kombiniert das 80er-Jahre-Design mit modernem Komfort: leichte EVA-Mittelsohle mit speziellem Comfort-Insert, strapazierfähige Gummisohle. Das Obermaterial ist atmungsaktiv, sodass Sie den Schuh auch an warmen Tagen bequem tragen können. In knalligen Farben ist der Sneaker ein echter Hingucker, für einen dezenteren Look und nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten sind auch schlichtere Farben wie Grau oder Beige angesagt.

New Balance Sneaker 515 (Sea Salt/Mah) – für 89,99 Euro bei Otto* © New Balance

Adidas Originals Gazelle Bold: Klassiker neu interpretiert

Der Adidas Gazelle ist, wie auch der Adidas Samba, seit ein paar Saisons nicht mehr von Straßen, Laufstegen und Social Media wegzudenken. Das Modell Gazelle Bold* setzt auf eine moderne Interpretation des Klassikers – mit einer auffälligen Plattform-Sohle von circa drei bis vier Zentimetern. Neben dem extrahohen Look bleibt das Design ansonsten gewohnt clean: Wildleder-Obermaterial, die ikonischen drei Streifen und ein abgerundeter Zehenschwung. Besonders gefragt sind sommerliche Pastell- oder neutral-feste Farbkombinationen wie Beige und Grün, Blau oder Dunkelrot.

Adidas Originals Gazelle Bold – für 120,99 Euro bei Otto* © Adidas

Mix and match: Sneaker in Pastelltönen oder knalligen Farben geben jedem Outfit das gewisse Etwas und schaffen einen echten Hingucker. Wenn Sie es lieber schlicht mögen, um die Schuhe vielseitig kombinieren zu können, dann finden Sie die Trend-Sneaker auch in dezenteren Farbtönen und -kombinationen. Ob Puma, New Balance oder Adidas: Retro-Looks sind nach wie vor angesagt – und passen dank der schmalen Silhouette zu vielen verschiedenen Styles und Anlässen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.