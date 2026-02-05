Von Einsteiger bis Profi: Die besten Espresso-Maschinen für jedes Budget

Espresso ist mehr als ein Getränk – es ist Ritual, Geschmackserlebnis und Energiequelle zugleich. Egal ob Sie morgens schnell einen kräftigen Shot brauchen oder daheim Ihre Barista-Skills perfektionieren wollen: die richtige Espresso-Maschine entscheidet über Crema, Geschmack und Komfort.

Doch gute Geräte gibt es in den unterschiedlichsten Preisklassen – von günstigen Einsteigermodellen bis hin zu professionellen Vollautomaten.

Gerade bei Technik lohnt sich ein Preisvergleich auf idealo.at: Er zeigt nicht nur, wo die Geräte am günstigsten sind, sondern auch, welche Händler hochwertige Produkte anbieten. So findet man nicht nur schnell das beste Angebot, sondern auch noch Zeit und Geld beim Kauf der perfekten Espresso-Maschine.



Wir stellen beliebte Espresso-Maschinen vor, die sich für Einsteiger, Kaffeeliebhaber und Profis eignen und über idealo.at preislich verglichen werden können!

De'Longhi Dedica Style EC 685 © idealo.at

Die De’Longhi Dedica Style EC 685.M ist eine kompakte Siebträgermaschine für klassischen Espresso zuhause. Mit 15 bar Pumpendruck, Thermoblock-System und Milchaufschäumdüse eignet sie sich ideal für Einsteiger und kleine Küchen.

Produkt-Highlights:

15 bar Pumpendruck

Thermoblock-System

Milchaufschäumdüse

2-Tassen-Funktion

1-Liter-Wassertank

Preis:

ab € 113,75 (23 Angebote)

Ein schlanker Espresso-Klassiker mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sage Barista Express SES875 Edelstahl © idealo.at

Die Sage Barista Express SES875 ist eine hochwertige Siebträgermaschine für zuhause. Mit 15 bar Pumpendruck, Kegelmahlwerk, 2 l Wassertank und Milchaufschäumdüse gelingt Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato schnell und aromatisch.

Produkt-Highlights:

15 bar Pumpendruck

Kegelmahlwerk

2-Liter-Wassertank

Milchaufschäumdüse

Preis: ab € 499,00

Perfekt für Einsteiger und Heim-Baristas.

Philips Series 2300 Weiß Chrom © idealo.at

Die Philips Series 2300 ist ein vielseitiger Kaffeevollautomat für zuhause. Mit Scheibenmahlwerk, schlauchlosem Milchsystem, herausnehmbarer Brühgruppe und Wasserfilter bereitet sie Espresso, Café Crème und Milchgetränke unkompliziert und aromatisch zu. Ideal für Einsteiger und Vieltrinker.

Produkt-Highlights:

Geeignet für Kaffeebohnen

Scheibenmahlwerk

Schlauchloses Milchsystem

Herausnehmbare Brühgruppe

Wasserfilter

Preis: ab € 333,00

Ein einfacher, zuverlässiger Allrounder für aromatischen Kaffeegenuss.

Jura ONO Coffee Black EA © idealo.at

Die Jura ONO Coffee Black EA hingegen ist ein Kaffeehalbautomat. Mit 15 bar Pumpendruck, 1.450 Watt Leistung, Wassertank und Wasser-filter bereitet sie Espresso und Kaffee unkompliziert und aromatisch zu. Ideal für Einsteiger und Kaffeegenießer.

Produkt-Highlights:

15 bar Pumpendruck

Geeignet für Kaffeepulver

1.450-Watt-Leistung

Mit Wassertank

Mit Wasserfilter

Preis: ab € 185,00

Ein kompakter Halbautomat, der auch bei weniger Platz für ein aromatisches Kaffeeerlebnis sorgt.

Fazit: Bei idealo.at clever zur perfekten Tasse Espresso

Espresso-Maschinen lohnen sich nicht nur zu vergleichen – es lohnt sich jetzt zu vergleichen.

Bei idealo.at lassen sich diverse Shops, Preise und Angebote schnell gegenüberstellen. So finden Sie nicht nur ein passendes Gerät, sondern den besten Deal. Ob kompakter Einsteiger, vielseitiger Vollautomat oder Profi-Siebträger – mit bewusst ausgewählten Modellen starten Sie besser in Ihren Kaffeemorgen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder Angebote nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. Beim Weiterleiten zu Shops kann eine Provision an den Betreiber des Vergleichsportals gezahlt werden. Für Käufer entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.