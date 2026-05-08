Von Regenbogenflagge bis Luftballon: So gelingt die perfekte Party zum Eurovision Song Contest

Es ist endlich wieder so weit: Der ESC 2026 in Wien steht an! Wer zuhause die musikalische Vielfalt feiern möchte, braucht folgende Dinge.

Eurovision Song Contest goes Vienna: Wien ist 2026 Austragungsort

ESC- und Musikfans haben sich das Datum rot im Kalender markiert: am 16. Mai ist das große Finale! Doch schon jetzt sind alle im ESC-Fieber, denn alle teilnehmenden Länder müssen sich erst noch im Halbfinale am 12. und 14. Mai beweisen. Der Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die Stadthalle im schönen Wien, den Sieg vor einem Jahr hat das Land dem Sänger JJ mit seiner mitreißenden Techno-Ballade „Wasted Love“ zu verdanken.

Grand Party für den Grand Prix: Das darf auf einer ESC-Feier nicht fehlen

Sie laden zu einer Motto-Party ganz im Zeichen vom ESC ein? Dann geben wir gerne ein paar Tipps für die Dekoration und nützliche Gadgets an die Hand.

1. Deko so bunt wie der ESC selbst

Egal ob zum Anfeuern des Heimatlandes oder um ein wichtiges Statement zu setzen: Flaggen symbolisieren Zusammenhalt, bringen Farben und Kultur in die vier Wände. Bei Pheno-Flags gibt es ein buntes Potpourri an Nationalflaggen. In unserer Auswahl darf eine Pride Flag natürlich nicht fehlen.

Regenbogenflagge Pride – für 18,54 Euro bei Amazon* © Pheno-Flags

Aber auch kleine Fähnchen, jedem Gast in die Hand gedrückt oder in einen Kuchen reingesteckt, sind ein Muss.

15 National-Fahnen – für 8,05 Euro bei Amazon* © AhfuLife

Und was darf ohnehin auf keiner Party fehlen? Richtig, Luftballons – am besten sogar passend beschriftet zum Motto. Einen Eurovision-Banner gibt es obendrauf.

Eurovision Vienna 2026 12 Ballons und ein Banner – 7,04 Euro bei Amazon * © MOECSHSY

2. Musik so laut wie der ESC selbst

„United by Music“ lautet auch dieses Jahr wieder das Motto des Eurovision Song Contests und letztlich ist es auch die Musik, die Menschen zusammenbringt. Damit Sie und Ihre Partygäste diese auch vollumfänglich genießen können, sollte eine gute Soundbox zum Einsatz kommen. So entsteht direkt das Gefühl, live dabei zu sein.

Eine gute Bluetooth-Box muss nicht teuer sein. Das Modell von Muse gibt es aktuell zum günstigsten Gesamtpreis von knapp 29 Euro bei Ebay. Der mobile Lautsprecher hat dank der sogenannten Bass-Boost-Technologie einen satten Sound und sorgt zudem mit pulsierenden LED-Lichtern für noch mehr Partystimmung. Eine solide Bluetooth-Soundbox ist auch nach dem ESC ein nützliches Gadget, die Anschaffung kann sich demnach lohnen.

Muse Bluetooth Soundbox mit LED-Lichtern – für 29,90 Euro bei Ebay* © Ebay

3. Drinks und Snacks so vielfältig wie die ESC-Länder selbst

Damit die Partygäste genug Energie zum Jubeln und Mitsingen haben, braucht es natürlich Snacks. Direkt aus der Wiener Waffel-Manufaktur kommen die berühmten Manner auf den Tisch, ganz klar!

60 mal Manner Mini-Schnitten – für 18,49 Euro bei Amazon* © Manner

Auch salzige Snacks wie Käse- und Salzstangerl dürfen nicht fehlen, denn sie schmecken zu Bier und Gschpusi am besten.

Gschpusi 25 mal Feige – für 29,98 Euro bei Amazon * © Gschpusi

Zwölf Punkte für Österreich?

Für die ESC-Party gibt es die volle Punktzahl, wenn die Basics wie Snacks, Deko und Musik vorhanden sind. Denn dann steht einer gelungenen Motto-Party, oder in diesem Fall dem buntesten europäischen Familientreffen, nichts mehr im Weg.

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