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Todesdrama in Venedig: 20-Jähriger in Kanal ertrunken
© Getty

Hilfe kam zu spät

Todesdrama in Venedig: 20-Jähriger in Kanal ertrunken

05.05.26, 08:37
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Ein 20-jähriger Jugendlicher ist in Venedig ertrunken, nachdem er gemeinsam mit zwei Gleichaltrigen in einen Kanal im Stadtteil San Polo gefallen ist. 

Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstag, die Rettungskräfte wurden gegen 5.30 Uhr alarmiert, wie Medien berichteten. Zwei der Jugendlichen konnten von einem vorbeifahrenden Boot gerettet werden. Der dritte Mann tauchte aus bisher ungeklärten Gründen nicht wieder auf.

Die Feuerwehr von Venedig rückte mit zwei Spezialfahrzeugen aus, unterstützt von Tauchern. Gegen 7.15 Uhr wurde der leblose Körper des 20-Jährigen geborgen. Über die Herkunft der drei Jugendlichen gab es vorerst keine Angaben.

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