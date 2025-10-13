Wieder voll im Trend: Das Tamagotchi ist zurück!

Das Kult-Haustier der 90er ist zurück: In Japan erlebt das Tamagotchi mit frischen Designs, neuen Funktionen und einem Switch-Spiel ein Comeback – auch wenn die simple Spielmechanik nicht überall gut ankommt.

Rund 30 Jahre nach seinem ersten Hype erlebt das Tamagotchi in Japan ein Comeback. Die eiförmigen Mini-Geräte von Bandai, einst Kultsymbol der 90er, ziehen wieder Fans an – alte Nostalgiker wie auch eine neue Generation. Kritiker meinen jedoch, den neuen Modellen fehle der Charme des Originals; ihr Reiz liege vor allem im Retro-Flair.

Aktuelle Tamagotchis im Überblick

Von einfachen Retro-Modellen bis zu bunten Sondereditionen, vernetzbaren WiFi-Geräten und einem modernen Konsolenspiel – das aktuelle Tamagotchi-Universum deckt alles ab, was piept, blinkt und gefüttert werden will.



Der Tamagotchi Ocean Shell greift den typischen 90er-Stil auf: pinkfarbene Herzen, viel Retro-Charme und kaum technische Unterschiede zum Standardmodell – ideal für Sammler und Nostalgiker.

Bandai Tamagotchi Lots of Love – für 19,80 Euro bei Amazon* © Bandai / Werbung

Das neue Tamagotchi Paradise war in Japan laut Tagesschau kurz nach dem Start restlos vergriffen. Für rund 60 Euro gibt’s ein größeres Farbdisplay mit Zoom, mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Figuren, neue Pflegeoptionen und zusätzliche Minispiele. Zwei Geräte können sich außerdem verbinden – für gemeinsames Spielen und digitale Freundschaften mit Stil.

Bandai Tamagotchi Paradise – für 96,53 Euro bei Ebay* © Bandai / Werbung

Tamagotchi gibt es jetzt auch als Switch-Spiel

Das Switch-Spiel beweist, dass Bandai das Tamagotchi-Universum auf aktuelle Konsolen bringt. Spieler steuern digitale Figuren in weitläufigeren Umgebungen und können dabei unterschiedliche Minispiele ausprobieren. Anders als die klassischen Schlüsselanhänger liegt der Fokus hier klar auf Abwechslung und Spielspaß.

Nintendo Switch Spiel „Tamagotchi Plaza“ – für 30,24 Euro bei Amazon* © Nintendo Switch / Werbung

Zwischen Retro-Charme und modernen Extras

Das Tamagotchi-Comeback zeigt, wie stark alte Trends das Spielzeug beeinflussen. Die neue Version Tamagotchi Paradise bringt ein Farbdisplay, Online-Funktionen und mehr Interaktionen mit. Trotzdem bleiben viele Fans den Originalen treu: Der Reiz liegt für sie in der schlichten Spielweise und dem nostalgischen Look. Für Sammler und Neuentdecker bieten die modernen Varianten hingegen neue Features und Abwechslung, während klassische Modelle den 90er-Jahre-Charme bewahren.

