Darum ist sie wirklich verschwunden

Es handelt sich um ein Phänomen, bei dem eine Seite plötzlich, ohne jede Erklärung den Kontakt abbricht und wie vom Erdboden verschwunden ist. Zwar greift es auch im Berufsleben und in Freundschaften um sich, doch bekannt wurde es ursprünglich aus dem Online Dating.

Warum ghosten Frauen?

Während andere miese Dating Maschen, zum Beispiel das Orbiting, eher etwas sind, das Männer zur Perfektion gebracht haben, ist dieser Dating-Trend weiblich. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Männer zwar oft einfach verschwinden, aber häufiger ghosten Frauen. Besonders in der Altersgruppe der bis 29-Jährigen scheint es besonders verbreitet zu sein, einfach zu verschwinden.

Sie fühlte sich bedrängt

Männer tun es laut Umfragen vor allem dann, wenn sie das Interesse verloren haben oder bereits jene Intimität hatten, um die es ihnen eigentlich ging. Frauen sind etwas komplexer. Sie machen sich zum Beispiel aus dem Staub, wenn sie sich bedrängt fühlen, etwa durch Texte, die in eine zu stark sexualisierte Richtung laufen oder aufdringliche Fragen nach Bildern. Auch wenn sich ein Mann zu bedürftig gibt und viel Aufmerksamkeit wünscht, ist das ein Grund, weshalb sich Frauen zurückziehen.

Sie ist konfliktscheu

Selbstverständlich spielt auch hier die Frage des Interesses eine Rolle. Anstatt ehrlich zuzugeben, dass es doch nicht gefunkt hat, brechen sie den Kontakt kommentarlos ab. So entgehen sie einer möglicherweise unangenehmen Konfrontation und vermeiden, jemanden offen zu verletzen. Denken sie zumindest. Verletzt ist das Gegenüber dennoch, die Ghosterin muss sich den Gefühlen der anderen Person jedoch nicht stellen. Wenn Frauen ghosten, tun sie das oft auch aus emotionaler Unreife.

Ghosten Frauen, wenn sie überfordert sind?

Ist gerade sehr viel los, nicht nur rund ums Online-Dating-Profil, sondern auch im Privatleben, sind Frauen gut darin, Prioritäten zu setzen. Wenn ihr Interesse dann doch nicht groß genug war und ihr Match auf der Prio-Liste unter "Backrohr putzen" rutscht, ist sie weg. Sie vergisst dann schlichtweg auf das Love Interest – oder kappt den Kontakt bewusst, um emotionale und/oder zeitliche Kapazitäten freizumachen.

Sie hatte andere Vorstellungen

Manchmal schaffen es Menschen nicht, ihre Vorstellungen und Wünsche klar zu kommunizieren und verschwinden, wenn sie merken, dass man ihren Erwartungen nicht gerecht werden kann. Vielleicht war sie nur auf der Suche nach Casual Dates und wollte gar nichts Fixes? Vielleicht war ihr Plan, den Mann fürs Leben zu finden, er wollte aber Unverbindlichkeit? Natürlich wäre es besser, diese Dinge vorab zu klären oder sich in entsprechenden Apps anzumelden, manchmal weiß man aber selbst nicht so recht, was man jetzt eigentlich will.

Warum Ghosting so unfair ist

Egal, was auch die Gründe sein mögen: Ghosting ist nie eine faire Option. Sie hinterlässt nämlich bei den "Verlassenen" viele Fragezeichen. Ghosting führt oft zu nagenden Selbstzweifeln, Traurigkeit und Unsicherheit. Wenn ein klärendes Gespräch fehlt, ist es schwer, mit der Situation endgültig abzuschließen und wieder positiv in die Zukunft zu blicken.

Wie man mit Ghosting umgeht

Wichtig ist, sich klarzumachen, dass Ghosting selten mit einem selbst zu tun hat. Oft ist es ein Ausdruck fehlender emotionaler Reife und Konfliktscheuheit. Es sagt in vielen Fällen mehr über die ghostende als über die verlassene Person aus. Auf jeden Fall sollte man so schnell wie möglich für sich einen Schlussstrich ziehen. Match auflösen, Chatverlauf, Fotos und Telefonnummer löschen. Das mag schmerzhaft klingen, ist aber genau das Pflaster, das es benötigt, damit die Wunde heilen kann.

Besonders, wenn man bereits mehrmals geghosted wurde, kann das am eigenen Ego kratzen. Doch nicht alle Menschen sind so! Und vielleicht lohnt es sich ja, sich erst einmal auf die Suche nach unverbindlichen Kontakten und Abenteuern zu machen, bevor man sich in die nächste Achterbahn der Gefühle stürzt.

