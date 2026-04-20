Flaute am Dating Profil: Das machen die meisten Männer falsch!

Wer erfolgreich online daten will, muss zunächst ein gutes Dating Profil anlegen. Daran scheitern aber die meisten Männer. Dabei ist es gar nicht so schwierig, Frauen zu geben, was sie (sehen) wollen. Wir verraten, wie aus dem Swipe ein Match wird!

Die Sache mit dem Text

Keine Sorge, ein Dating Profil kann auch dann überaus erfolgreich sein, wenn es ohne langatmiger Selbstbeschreibung daherkommt. Wichtig ist aber, dass einige Punkte auf den ersten Blick ersichtlich sind: Sucht man nach einer festen Beziehung oder ist man eher an Casual Dating interessiert? Gibt es absolute No-Gos? Wer hier ein paar Minuten seiner Zeit investiert, spart am Ende Matches mit ohnehin unpassenden Personen und jede Menge Frust. Wer gar nichts über sich preisgibt, kann auch nicht erwarten, Interesse zu wecken.

Fehler Nr. 1 beim Online Dating: Negativität

Wer ein gutes Online Dating Profil einrichten möchte, sollte immer auf seine Wortwahl achten. Eine britische Dating-Expertin verriet einem Business Magazin, dass Negativität einer der häufigsten Gründe ist, weshalb Menschen ein Profil nicht anklicken, sondern weiter swipen. "Kontaktiere mich nicht, wenn du rauchst ..." ist zum Beispiel so ein No-Go Satz. "Es ist okay, wenn du rauchst, aber ich küsse lieber Nichtraucherinnen" - Das hört sich nicht nur besser an, sondern lässt auch den Verfasser nicht als Vollarsch dastehen.

Die richtigen Bilder fürs Dating Profil

Spoiler Alert! Die allerwenigsten Frauen denken beim Betrachten eines Selfies, das einen Mann mit nacktem Oberkörper in einer öffentlichen Toilette zeigt: "Wow, diesen Mann will ich unbedingt kennenlernen. Unsere Gespräche werden tiefgründig und unsere Kinder hochbegabt sein". Denselben Effekt haben Profilbilder, auf denen Männer mit gefangenen Fischen oder erlegtem Wild posieren. Herren, die ein gutes Dating Profil anlegen möchten, sollten ein gutes Portraitbild, einen guten Schnappschuss in lockerer Atmosphäre und ein Bild in etwas formalerem Setting haben. Fotos, auf denen man nur die Augen, nur Ausschnitte oder kein Gesicht erkennt, rufen Misstrauen hervor. Keine (fremden oder eigenen) Kinder im Internet zeigen!

Gutes Dating Profil ohne übertriebene Darstellungen anlegen

Ehrlichkeit ist auch beim Online Dating wichtig, denn wenn alles gut läuft, findet sie früher oder später ohnehin heraus, dass seine 1 m 90 gerade mal so an ihre 1 m 72 heranreichen oder er mit Arnold Schwarzenegger maximal den steirischen Akzent gemeinsam hat.

Die erste Kontaktaufnahme

Zwar gibt es keine festen Regeln, wer beim Online Dating den ersten Schritt machen sollte, aber ein Mann, der die Initiative ergreift, kommt in den meisten Fällen gut an. Plattitüden wie "Hey, wie geht's?" kann er sich dabei aber sparen. Die rufen beim Gegenüber meist nur ein Nasenrümpfen hervor. Wirklich Eindruck machen Nachrichten, die sich auf einen Aspekt im Profil des Matches beziehen, nicht aber – und hier wird es tricky – auf Äußerlichkeiten. Statt "Hallo! Ich habe deine Bilder gesehen und fand dich sofort attraktiv" also lieber etwas spezifischer werden: "Hallo! Ich habe habe deine Bilder gesehen und finde toll, dass wir anscheinend beide gern klettern gehen." Das zeigt, dass man sich das Profil wirklich angeschaut hat und nicht einfach Standardsätze verschickt.

Ein Treffen vorschlagen - wann?

Die kniffligste Frage ist oft, wann man sich genug ausgetauscht hat, um ein Treffen vorzuschlagen. Auch hier zeigt sich, dass Ehrlichkeit nicht nur der einfachste, sondern auch der sympathischste Weg ist. "Ich würde dich gerne auch im echten Leben kennenlernen, möchte dir aber die Entscheidung über den Zeitpunkt überlassen" - das punktet!

