Mehr Spaß, weniger Verpflichtung

Denkt man an feurige Spanier mit ihren Flamenco-gestählten Hüften oder an heißblütige Italiener, tauchen sofort Bilder von leidenschaftlichen Liebhabern vor dem inneren Auge auf. Eigenschaften, die man den eher als gemütlich bekannten Österreichern nicht gerade nachsagt.

Umso erstaunlicher, dass wir im europäischen Raum zu den Spitzenreitern im Casual Dating gehören. Aber was versteht man darunter? Und warum ist unverbindlicher Sex im Kommen?

Was ist Casual Dating?

Die Zeiten, in denen der erste körperliche Kontakt in der Hochzeitsnacht stattfand, liegen glücklicherweise lang hinter uns. Noch nicht allzu lange her sind allerdings die Zeiten, in denen der häufige Wechsel von Sexualpartnern als promiskuitiv galt – und damit etwas war, über das man höchstens hinter vorgehaltener Hand tuschelte. Heute geben immer mehr Menschen freimütig zu, nicht auf der Suche nach etwas Fixem zu sein, also nur unverbindlich (casual) daten zu wollen. Statt Erwartungen, Familientreffen und Balzritualen gibt es einvernehmlichen Spaß, Abwechslung und unkomplizierte Nähe.

Apps für Casual Dating

Möglich machen die neue Freiheit auf unverbindliche Kontakte spezialisierte Apps wie C-Date. Der große Vorteil: Hier wissen beide Seiten von Anfang an, worauf sie sich einlassen. Anders als bei Tinder & Co. ist man hier nicht auf der Suche nach dem Partner für den nächsten Lebensabschnitt, sondern maximal für den nächsten Abend. Umfragen zeigen, dass man Abwechslung zwar in ganz Europa schätzt, überraschenderweise ganz besonders in Österreich.

Rund zehn Prozent der Gesamtbevölkerung sind auf Casual-Dating-Plattformen registriert. In Führungsposition gehen hierzulande Wienerinnen, doch unverbindliches Dating ist im Land der Berge vor allem in der Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen sehr verbreitet.

Warum boomt Casual Dating?

Die zunehmende Lust am Unverbindlichen hat nicht nur mit größerer sexueller Selbstbestimmung und Offenheit zu tun. Sie ist auch ein Resultat unserer Zeit. Denn vor allem jene mit forderndem Job oder Sozialleben schätzen die Unkompliziertheit unverbindlicher Dates. Weil sie zudem längst kein Tabu mehr darstellen, erlauben sich immer mehr Menschen, sich und ihre Sexualität auf diese Weise (neu) kennenzulernen.

Dank der offenen Kommunikation ist es einfach, jene Menschen zu finden, mit denen man eigene Wünsche und Bedürfnisse ausleben kann. Grundvoraussetzung: Offene Kommunikation und kein Druck. Denn auch für Casual Dating muss man der Typ sein; nicht jeder Mensch kann Körperlichkeit und Unverbindlichkeit vereinen.

Wer diese Form des Datings zum ersten Mal ausprobiert, sollte unbedingt eine App für Casual Dating verwenden, die Wert auf Sicherheit, Datenschutz und Anonymität legt sowie konsequent gegen Fake-Profile vorgeht.

