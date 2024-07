3:0 - Niederlande warten auf uns im Viertelfinale

Die Niederlande feiert mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Überraschungsteam Rumänien den Aufstieg ins Viertelfinale. Dort könnte es am Samstag zum Wiedersehen mit unseren ÖFB-Helden kommen.

Nach dem 2:3 gegen Österreich im letzten Gruppenspiel legten die Holländer im Achtelfinale einen Gang zu und schickten Rumänien mit einem 2:0-Sieg nach Hause. Die Niederlande steht erstmals seit 2008 im Viertelfinale einer EM.

Gakpo-Einzelaktion zog Rumänen den Stecker

Gleich nach Anpfiff bezahlt Hagi ein zu intensives Kopfball-Duell mit Dumfries mit einer Platzwunde, kann aber mit Turban weiterspielen. Die ersten knapp 20 Minuten gehören den Rumänen: Bessere Chancen, mehr Ballbesitz.

© APA ×

Dann Cody Gakpo mit starker Einzel-Aktion: Der Liverpool-Star tankt sich durch und versenkt eine 121 km/h-Granate unhaltbar für Rumänien-Goalie Nita im Tor – 1:0 (20.). Mit seinem 3. Tor bei dieser EM zieht der Offensivmann mit Musiala, sowie den bereits ausgeschiedenen Schranz (SVK) und Mikautadze (GEO) gleich.

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Mit der ersten Chance der Holländer inklusive Tor hat die Partie ein neues Gesicht: Die Koeman-Truppe agiert souverän und wird immer wieder gefährlich. Depay (26., 31.) und Xavi (44.) vergeben Chancen auf das 2:0.

© Getty ×

Rollende Holland-Angriffe auch nach der Pause. Depay vergibt die nächste Riesenchance (54.). Reijnders verfehlt das Tor um Zentimeter (57.). Kapitän Van Dijk, fast immer frei und gefährlich, trifft mit dem Kopf an die Stange (57.). Das vermeintliche 2:0 durch Gakpo (63.) wird nicht gegeben – Abseits.

Malen macht mit 2:0 (83.) den Deckel drauf

Im Finish ist es wieder Gakpo, der die Vorarbeit für das 2:0 durch Malen leistet (83.). In der Nachspielzeit legte Malen (90.+3) machte die Oranje-Party perfekt. Gakpo, „Man of the Match“, macht Oranje froh und den nach dem 2:3 gegen Österreich in der Kritik gestandenen Bondscoach Koeman erst recht. Der begann sich auf eine Revanche im Viertelfinale einzustellen.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Rumänien - Niederlande 0:3 (0:1)

München, Allianz Arena, (67.000 Zuschauer)

Schiedsrichter: Zwayer (GER)

Tore: 0:1 Gakpo (20.), 0:2 Malen (83.), 0:3 Malen (90.+3)

Gelbe Karten: M. Marin, Stanciu bzw. Dumfries

RUMÄNIEN: Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos (38. Racovitan) - M. Marin (72. Cicaldau - Hagi (72. Alibec), R. Marin, Stanciu 88. Olaru), Man - Dragus (72. Mihaila)

NIEDERLANDE: Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake (69. Van de Veen) - Schouten (69. Schouten), Simons, Reijnders - Bergwijn (46. Malen), Depay (90.+2 Blind), Gakpo (84. Weghorst)