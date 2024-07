ALARM! Polizei rüstet sich für Platzsturm in Leipzig

Vor, während und nach unserem Achtelfinal-Kracher in Leipzig ist die deutsche Exekutive in Alarmbereitschaft.

Ab 21 Uhr geht es in der Leipziger Red Bull Arena für unser Team um den historischen Viertelfinal-Einzug bei der EM. Nicht nur in Wien sind tausende Fans und Schlachtenbummler auf den Straßen. Jeweils 6.000 Fans auf beiden Seiten haben Tickets für den jeweiligen Fanblock erhalten. In der Ostdeutschen Metropole ist die Polizei für alles vorbereitet.

Die Bild hat bei Sachsens Innenminister Armin Schuster, der sich vor Ort ein Bild gemacht hat, wie mit der enormen Fanmenge auf beiden Seiten umgegangen wird.

Behörden rechnen auch mit Platzsturm

Schuster warnt: "Je nachdem, wie das Spiel ausgeht, muss man auch mit einem Platzsturm rechnen." Man habe den Anspruch, dass es nach außen weiterhin wie ein Fußball-Fest aussieht.

Beide Fanmärsche sind jetzt auf den Weg ins Stadion. Es ist das letzte Spiel der EM, welches in #Leipzig stattfindet. #AUSTUR #UEFAEURO2024 #Fußball pic.twitter.com/zuROXzXQd7 — LVZ (@LVZ) July 2, 2024

Fakt ist, dass beide Fan-Lager mit weit mehr als 6.000 Fans durch die Straßen Leipzigs ziehen und sich seit den Mittagsstunden auf den Achtelfinal-Kracher vorbereiten. Bereits gestern störten einige Fans mit Böllern die Nachtruhe der ÖFB-Stars. Die Stimmung ist jedenfalls schon jetzt am Höhepunkt.