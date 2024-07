ÖFB-Stars "schocken" mit neuer EM-Frisur

Vor dem entscheidenden EM-Achtelfinalduell gegen die Türkei (21 Uhr/live auf ServusTV) sorgen zwei ÖFB-Star bereits vorab für "haarige" Schlagzeilen abseits des Spielfelds.

Gegen die Niederlande knallte Marcel Sabitzer Österreich mit seinem 3:2-Tor "eiskalt" ins Achtelfinale. Bevor das selbe am Dienstag auch gegen die Türkei (ab 21 Uhr, live im Sport24-Liveticker) gelingen soll, sorgte der Dortmund-Legionär aber mit einer auffälligen Veränderung am Kopf für Gesprächsstoff. Der 30-Jährige präsentiert sich nämlich mit einer ganz besonderen Frisur: Den sogenannten Cornrows, ein Trend, der in diesem Sommer zur unbestrittenen EM-Frisur avanciert ist.

Im Partnerlook ins Viertelfinale?

Nicht nur Sabitzer setzt auf dieses Flechtkunstwerk. Nationalspieler wie Akanji, der belgische Star Doku oder der türkische Abwehr-Riegel um Abdülkerim Bardack schwören alle auf diesen Look während der Europameisterschaft. Selbst "Non-Playing-Captain" David Alaba wagte zu Beginn der EM diesen Schritt, kehrte dann aber zu seiner natürlichen Haarpracht zurück. Doch diese Entscheidung war nicht von Dauer. Gemeinsam mit ÖFB-EM-Rekordspieler Sabitzer entschied sich der Profi von Real Madrid erneut für die geflochtenen Haare.

Ursprünglich sollte der verletzte Mittelfeldspieler Xaver Schlager (Kreuzbandriss) im Mittelpunkt eines Instagram-Videos des ÖFB stehen. Der Leipzig-Legionär besuchte seine Teamkollegen vor dem anstehenden Mega-Duell in seiner Wahlheimat. Doch die Frisuren von Alaba und Sabitzer stahlen ihm die Show.