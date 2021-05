Ab 11. Juni: EM live auf oe24.TV

Die EURO spielt ab 11. Juni auf oe24.TV mit den besten Kommentatoren.

Wien. Im Juni wartet oe24.TV bereits mit dem nächsten Quoten-Highlight auf: Denn die Fußball-EURO spielt auf oe24.TV.

Täglich Highlights und neun Live-Spiele

Ab 11. Juni zeigt oe24.TV täglich alle Highlights der Fußball-Europameisterschaft sowie insgesamt neun (!) Live-Spiele, sechs davon sogar exklusiv. Damit wird oe24.TV neben dem offiziellen EURO-­Broadcaster ORF zum zweiten EURO-Sender in Österreich.

Eröffnungsspiel Türkei – Italien live auf oe24.TV

Bereits am 11. Juni startet die EURO auf oe24.TV mit einem Kracher: Das Eröffnungsspiel Türkei – Italien um 21 Uhr ist live auf oe24.TV zu sehen! Am 15. Juni sowie am 19. Juni zeigt oe24.TV zusätzlich die zwei Deutschland-Kracher Deutschland gegen Frankreich und Deutschland gegen Portugal jeweils live.

Täglich bringt oe24.TV zudem alle Highlights der EURO-Spiele mit umfassenden Analysen und Talks.

Live-Reporter berichten von unserem ÖFB-Team

Zusätzlich berichtet oe24.TV mit eigenen Reportern live von unserem Team und überträgt alle Pressekonferenzen des ÖFB.

Sechs Spiele live und exklusiv auf oe24.TV

Die eigentliche Sensation gibt es dann ab 20. Juni: Die sechs Parallel-Spiele der letzten Gruppen-Phase, die nicht am ORF laufen, zeigt oe24.TV live und exklusiv!

Am 20. Juni Schweiz – Türkei.

Schweiz – Türkei. Am 21. Juni Mazedonien – Niederlande und Finnland – Belgien.

Mazedonien – Niederlande und Finnland – Belgien. Am 22. Juni Tschechien – England.

Tschechien – England. Am 23. Juni Slowakei – Spa­nien und Deutschland – Ungarn.

Top-Kommentatoren und Fußball-Legenden

Kommentiert wird die EURO auf oe24.TV von den Kult-Moderatoren Robert Seeger, Alex Nausner und Volker Piesczek gemeinsam mit den Fußball-Legenden Hans Krankl, Toni Polster, Frenkie Schinkels und Andi Ogris. Die Mischung aus Expertise und Schmäh wird die EURO-Berichterstattung auf oe24.TV zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Fußball-Fans machen.