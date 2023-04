Anfield Road ist zu klein für EURO-Bewerbung

Drei Bewerber haben zeitgerecht ihre Bewerbungen für die Austragung der Fußball-Europameisterschaften 2028 und 2032 abgegeben.

Wie die europäische Fußball-Union UEFA am Mittwoch mitteilte, kandidieren Großbritannien (England, Schottland, Wales, Nordirland) und Irland gemeinsam für die EURO 2028. Die Türkei hat Interesse an beiden Turnieren, Italien bewirbt sich für 2032. Bekommt die Britisch-Irische Delegation den Zuschlag, würde dabei allerdings ein Kultstadion fehlen: Die Anfield Road in Liverpool darf keine Gaststätte sein. Die Begründung erscheint allerdings kurios: Die Heimat des FC Liverpool ist zu klein.

Laut UEFA-Regularioen muss das Spielfeld 105 Meter lang sein. Der Anfield Road fehlen allerdings 4 Meter. Eine Vergrößerung der Fläche ist allerdings auch nicht möglich, weil die Tribünen hinter den Toren zu nah am Feld sind. Die 10 Stadien, die die Kriterien in Großbritannien und Irland hingegen erfüllen sind in London das Tottenham-Stadium, sowie der legendäre Fußball-Tempel Wembley. In England soll weiters im Villa Park in Birmingham, in Liverpool im neu geplanten Everton-Stadium, in Manchester im Etihad-Stadium, sowie im St. James-Park von Newcastle gespielt werden. Hinzu kommt aus Wales die Arena in Cardiff, der Hampden-Park in Glasgow, das nordirische Nationalstadion in Belfast und das Aviva Stadium in Dublin.

Auf Italien wartet viel Arbeit

Während die Türkei bei der Doppel-Bewerbung mit modernen Fußball-Arenen aufwartet, setzt Italien auf Tradition. Am Bospurus will man die EURO mit neu gebauten Stadien in Ankara, Atalya, Eskisehir, Gaziantep und den Bereits modernisierten Prunkstücken in Bursa, Izmir, Konya und Trabzon veranstalten. In Istanbul sind Spiele im Atatürk-Stadion und Nef Stadion von Galatasaray geplant.

Die Italiener wollen neben dem modernen Juventus-Stadion und dem noch nicht fix geplanten neuen San Siro in Mailand vorhandene in die Jahre gekommene Stadien renovieren. Die weiteren acht Standorte wären Verona, Genua, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Bari und Cagliari.

Die Europameisterschaft im kommenden Jahr findet von 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland statt.