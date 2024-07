ORF-Experte Mählich wird jetzt zum Käse-König

Roman Mählich hat sich mit einer Wette im Rahmen des EM-Viertelfinale zwischen England und der Schweiz ein Eigentor geschossen.

Das Viertelfinale zwischen den formschwachen Briten und unserem westlichen Nachbarn bot fußballerisch wenig Highlights. ORF-Experte Roman Mählich ließ sich kurz vor der Schlussviertelstunde zu einer mutigen Wette live auf Sendung hinreißen.

"Wenn hier jetzt noch ein Tor fällt, esse ich ein Monat lang Käsefondue oder Fish and Chips", kündigte der ehemalige Sturm-Star an. Bis dahin tumpelte das Spiel nur vor sich hin. Für den Experten wohl eine sichere Sache. Er stellte im fortlaufenden Gespräch auch klar: "Ein Monat wäre schon hart, aber das wird wohl ohnehin nichts."

Doch nur zwei Minuten später traf der Schweizer Breel Embolo zur Führung. Mählich war zwar erfreut, dass in dem Spiel doch noch etwas passiert ist, ihm wurde zugleich aber bewusst, dass er nun eine Wettschuld einzulösen hat. "Das ist es mir auf jeden Fall wert", nahm der "ORF-Dreikäsehoch" die Aufgabe an. Ob Mählich nun tatsächlich zum heimischen Käsekönig wird, wissen wir in einem Monat.