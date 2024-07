Streit zwischen Belgien-Star und Reporter eskaliert

Nach dem enttäuschenden Ausscheiden im Achtelfinale gegen Frankreich brodelte es bei den belgischen Spielern.

Besonders Kevin De Bruyne äußerte sich verärgert über die Kritik an Belgiens bisher titelloser "Goldenen Generation".

"Verwöhntes Gör": Kevin De Bruyne und Reporter geraten aneinander

Belgiens Star Kevin De Bruyne zeigte klare Kante, als er gefragt wurde, warum die "Goldene Generation" bisher keinen Titel gewonnen hat. Seine Antwort war direkt: "Und du willst jetzt sagen, dass Frankreich, England, Spanien und Deutschland etwa keine goldene Generation hätten?"

"Kevin, does it hurt that golden generation didn't achieve a final once again?"@KevinDeBruyne : "What is a golden generation?"



Me: "Yours".



DeBruyne: "And you say that France, England, Spain, Germany have no golden generation?… stupid".



pic.twitter.com/7LghJSTNQe — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 1, 2024

Der Zwist mit Tancredi Palmeri

Ein Video auf 'X' zeigt, wie De Bruyne nach dem Interview sichtlich angefressen "stupid" (also dumm) sagt, als er das Podium verlässt.

Dies ließ den Journalisten Tancredi Palmeri nicht ruhen. In einem Post auf 'X' konterte er scharf: "Hey Kevin, eine kleine Erinnerung für dich: Alle von dir erwähnten 'Goldenen Generationen' aus Frankreich, England, Deutschland und Spanien haben es INS FINALE geschafft!"

Der Social-Media-Streit eskaliert

Die Online-Kontroverse entfachte ein Feuerwerk an Reaktionen. Michael Cox vom 'Athletic' verteidigte KDB ironisch: "Um De Bruyne gegenüber fair zu sein: du bist dumm." Palmeris prompte Antwort darauf: "Geh und mach ein Selfie mit ihm, ‚Journalist‘."

Palmeris Standpunkt

Palmeri blieb hartnäckig in seiner Behauptung, dass De Bruyne das Wort "stupid" benutzt habe, und reagierte auf Zweifel: "Er hat es gesagt. Ich habe es selbst nicht gesehen, weil er nicht den Mut hatte, es mir ins Gesicht zu sagen."

Videos, die später auftauchten, bestätigten dies. "Geld kann dir keine Courage kaufen", schloss Palmeri ab.