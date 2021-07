Dänemarks EURO-Traum geht in die nächste Runde: Nach dem 2:1-Triumph über Tschechien stehen die Dänen im Halbfinale.

Das Sommermärchen nimmt seinen Lauf! Nach dem Schock um Eriksen und dem Fast-Aus in der Gruppenphase setzt sich Dänemark 2:1 gegen Tschechien durch und steht erstmals seit 1992 wieder im EM-Halbfinale. Die Elf von Teamchef Hjulmand legte im Olympiastadion von Baku einen Traumstart hin. Ex-Austrianer Stryger-Larsen bringt eine Ecke auf Delaney und der Mittelfeldspieler köpft zum 1:0 ein (5.). Schönheitsfehler: Es hätte eigentlich keinen Eckball, sondern Abstoß geben müssen. Den Dänen war‘s egal. Delaney schoss nur hauchdünn am generischen Kasten vorbei (17.).

Dolberg erhöht mit einem Traumtor auf 2:0

Auf der Gegenseite konnte Masopust einen katastrophalen Fehlpass von Goalie Schmeichel nicht verwerten (22.). Es ging jetzt hin und her! Braithwait verfehlte das Tschechien-Tor knapp (27.). Gegen Damsgaard rettete Torhüter Vaclik (38.). Kurz vor der Pause belohnten sich die Dänen dann doch noch. Maehle hebt den Ball mit dem rechten Außenrist zu Mitte, dort steht Dolberg und trifft mit einem Volley zum 2:0 (42.) – Traumtor!

Treffer von Schick reicht nicht

Tschechien gab aber nicht auf, kämpfte sich zurück ins Spiel. Stürmer-Star Schick zieht in den Strafraum ein, visiert die linke Ecke an und verkürzt mit seinem fünften EM-Treffer zum 1:2 (49.). Dänemark in Schockstarre? Ganz im Gegenteil. Kjaer & Co. übernahmen wieder das Kommando. Der eingewechselte Poulsen scheitert aus rund 16 Metern an Vaclik (69.). Gegen Jankto rettete Kjaer in letzter Sekunde (72.). Die Schlussphase wurde zur Nervenschlacht. Vaclik parierte gegen Poulsen erneut mit einem guten Reflex (78.) – genauso wie kurz darauf gegen den heranstürmenden Maehle (82.).

Dänen träumen vom zweiten Titel nach 1992

Tschechien warf noch einmal alles nach vorne, Treffer wollte aber keiner mehr gelingen – 1:2– Endstand. Nach dem sensationellen Titel 1992 darf Dänemark auch heuer weiter vom ganz großen Coup träumen. Das Halbfinale steigt am Mittwoch im Londoner Wembley Stadion.