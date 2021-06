Fußball-Legende und ÖSTERREICH-Kolumnist Toni Polster vor dem finalen Gruppen-Showdown gegen die Ukraine.

Die Ukraine ist mit Sicherheit keine schlechte Mannschaft, die ist mit uns auf Augenhöhe. Das wird am letzten Spieltag sicherlich ein Nervenkrieg. Oder ein Schachspiel, diese Befürchtung muss man auch haben. Beiden reicht ja schon ein Remis für den Aufstieg. Hoffendlich erleben wir nicht eine zweite Schande von Gijon nach jener im Jahre 1982. Ich erwarte von unserer Mannschaft jedenfalls, dass sie sich zerreißt -so eine Chance gibt es nicht oft im Leben, die Spieler müssen sich zerreißen. Nur wenn wir gegen die Ukraine punkten und aufsteigen, können wir von einer erfolgreichen Endrunde reden.

Arnautovic alleine wird es nicht richten

Positiv ist natürlich die Rückkehr von Arnautovic. Aber einen Fehler dürfen wir nicht machen: Ihm den ganzen Rucksack umhängen. Wir müssen als Kollektiv funktionieren. Er alleine wird es nicht richten können. Auch, wenn er sicher bis in die Haarspitzen motiviert sein wird, um seinen Fehler wiedergutzumachen. Wenn er halbwegs in Form ist, kann er unserer Problemzone in der Offensive sehr, sehr helfen.