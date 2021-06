Thriller in Bukarest: Unser Team kämpft am Montag gegen die Ukraine ums Achtelfinale.

Alles oder nichts! Am Sonntag um 10.30 Uhr hob unser Team ab nach Bukarest, am Montag (18 Uhr) steigt in der Arena Nationala das große Gruppenfinale gegen die Ukraine. Die Ausgangslage: Die Niederlande sind Gruppensieger, Nordmazedonien fix Gruppenletzter. Jetzt geht es gegen die Ukraine im direkten Duell um Rang 2. Damit würde Österreich Fußball-Geschichte schreiben, erstmals in eine K.-o.-Phase einer Endrunde seit der Weltmeisterschaft 1954 einziehen.

Mit Sieg wäre erstes EM-Achtelfinale als 2. fix

Gewinnt unser Team gegen die Ukraine, ist das erste EM-Achtelfinale der ÖFB-Geschichte fix. Dann würden David Alaba & Co. die Gruppe auf Rang 2 abschließen, im Achtelfinale am 26. Juni in London auf Italien treffen.



Stand jetzt sind wir klar unter besten Gruppen-3.



Aber: Auch ein Remis müsste reichen, mit vier Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis wäre man wohl einer der vier besten Gruppendritten. Dann wartet im Achtelfinale am 28. Juni in Bukarest der Sieger der Gruppe F oder am 29. Juni in Glasgow der Sieger der Gruppe E.



Bei einer Pleite gegen die Ukraine würde das große Zittern beginnen: Drei Punkte und ein negatives Torverhältnis könnten zu wenig sein, um einer der besten vier Gruppendritten zu sein. Ob Österreich dann ins Achtelfinale aufsteigt, entscheidet sich erst nach dem letzten Spiel am Donnerstag. "Das wollen wir verhindern", so Youngster Xaver Schlager. Gutes Zeichen: Stand jetzt wären wir fix unter den besten vier Gruppen-3.

