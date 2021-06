Diese Stars sind weiter, diese müssen zittern

Wer hat sich bei der Europameisterschaft für die K.o.-Runde qualifiziert, wer muss noch zittern?

Gruppe A:

Italien: Die Squadra Azzurra hat bereits das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Mit einer Auftakt-Gala gegen Türkei und Schweiz bringen sich die Italiener in die Favoriten-Position. Seit 29 Spielen ungeschlagen, seit 9 Partien ohne Gegentor. Das Team um Insigne, Immobile & Co. lieferten ein wahres Feuerwerk in der Gruppe A und verdienen sich mächtig Respekt vom kommenden Achtelfinalgegner.

Auch Wales hat mit vier Punkten nach zwei Spieltagen sehr gute Karten, mindestens Gruppendritter zu werden. Das Team um Superstar Gareth Bale ist aber rechnerisch noch nicht durch. Ein Unentschieden im letzten Gruppenspiel gegen Italien würde sogar zu Platz zwei reichen.

Gruppe B:

Belgien: Das Staraufgebot von Belgien hat ebenfalls den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Mit einem makellosen 3:0-Triumph über Russland und einem zähen 2:1-Sieg über die angeschlagenen Dänen, konnten Lukaku, De Bruyne & Co. einmal mehr zeigen was in ihnen steckt. Die Geschichten von der "goldenen Generation", von dem ewigen Geheimfavoriten - Jetzt ist die Chance auf den Titel da! Besser werden Spieler wie de Bruyne, wie die Brüder Thorgan und Eden Hazard (gut, er hat nach seinen zahlreichen Verletzungen noch Raum für Steigerungen) nicht besser. Und auch Lukaku spielt derzeit wohl in der besten Verfassung seiner Karriere.

Gruppe C:

Niederlande: Mit dem 2:0 Sieg über Österreich, konnten sich die Niederländer vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren. Während de Jong, Depay & Co. gegen Ukraine (3:2) noch zitterten, schienen die "Oranjes" gegen unsere ÖFB-Elf schon mächtig selbstsicherer. De Ligt als Brecher in der Defensive, de Jong als Räumedecker und Dirigent und Memphis Depay als Goalgetter machen jedem Achtelfinal-Gegner mächtig Angst! Das Endspiel um Platz zwei steigt am Montag zwischen Österreich und Ukraine. Die ÖFB-Elf hat gute Karten auf ein Weiterkommen!

Gruppe D:

Noch ist kein Team sicher für das Achtelfinale qualifiziert. England (1:0 gegen Kroatien) und Tschechien (2:0 gegen Schottland) haben nach ihren Auftakterfolgen jeweils drei Zähler auf dem Konto. Das Star-Ensemble aus England scheint jedoch in Bestform und man rechnet stark mit dem Aufstieg in die K.O.-Phase. Kane & Co. müssen zwar noch zittern doch nehmen sie bereits das Heimfinale in Wembley ins Visier.

Gruppe E:

Noch ist kein Team sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Am ersten Spieltag erkämpften sich die Schweden überraschend ein Remis gegen die Favoriten aus Spanien, die Slowakei verdienten sich gegen Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München ein 2:1 Sieg. Gruppen-Favorit sind klar die Spanier, jedoch zeigten sich die Schweden sowie die Slowaken als äußerst zäher Gegner. Thiago & Co. müssen also noch zittern!

Gruppe F:

Die absolute Hammer-Gruppe! Noch ist kein Team sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Deutschland braucht nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Frankreich am 2. Spieltag gegen Portugal dringend einen Sieg. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo bezwang im ersten Gruppenspiel Ungarn 3:0. Für die DFB-Elf besteht allerdings weiterhin die Hoffnung, sich als Erster, Zweiter oder einer der vier besten Gruppendritten zu qualifizieren. Mbappe & Co. scheinen so gut wie sicher den ersten Platz der Gruppe zu erobern. Müller & Co. müssen zittern: Das Spiel gegen Portugal wird entscheidend sein für den Aufstieg in die K.o.-Phase!