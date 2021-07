Fußball-Legende und ÖSTERREICH-Kolumnist Toni Polster vor dem großen Halbfinal-Hit zwischen England und Dänemark.

Heute müsste eine echte Sensation passieren, damit die Dänen das Finale erreichen. Mit England wartet eine Mannschaft, die mit ihrem 4:0-Kantersieg gegen die Ukraine so richtig im Turnier angekommen ist.



In der Verteidigung waren sie schon vorher stark -wie ihre Bilanz mit null Gegentoren beweist. Doch nur mit dem Toreschießen taten sie sich schwer. Ich denke, dass sich dieser Knoten gelöst hat und die "Three Lions" sich jetzt hungrig auf ihre Beute Dänemark stürzen werden.

Auf den Kapitän ist wieder Verlass

Besonders wichtig ist natürlich die Rückkehr von Kapitän Harry Kane zu seiner Normalform. Seine Tore haben zuletzt einen Ruck durch das ganze Land gehen lassen. In England herrscht Euphorie, und das Team wird sich von der Welle dieser positiven Stimmung treiben lassen.



Obwohl den Dänen natürlich alles zuzutrauen ist. Allein bei dieser EURO haben sie ja bereits das Unmögliche möglich gemacht. Sie sind mit dem Eriksen-Schock und zwei Pleiten ins Turnier gestartet und stehen nun unter den besten vier Teams. Daran erkennt man den unbedingten Willen dieser Jungs.