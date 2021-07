Fußball-Legende und ÖSTERREICH-Kolumnist Toni Polster über das anstehende EM-Finale zwischen England und Italien.

Im Finale spricht morgen einiges für England. Sie haben ein Heimspiel. Das ganze Land ist im Ausnahmezustand. Die Fans werden von der ersten Minute an für einen Hexenkessel im Londoner Wembley-Stadion sorgen. Dazu haben die "Three Lions" unglaublich starke Einzelspieler, die aus jeder Aktion ein Tor machen können. Klar, Dänemark hat den Engländern alles abverlangt, am Ende war man spielerisch aber klar überlegen und ist verdient ins Finale eingezogen.

England hat die richtige Mischung

Mit Italien wartet jetzt mit Sicherheit ein noch größerer Prüfstein. Und: Der Druck ist enorm. Zu Hause ein Spiel um den ersten EM-Titel überhaupt. Wie ein "Finale dahoam" enden kann, haben wir bei den Bayern 2012 in der Champions League gegen Chelsea erlebt. Ich glaube aber: Die Engländer sind gefestigt genug. Sie haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern im Kader. Und sie haben mehr individuelle Qualität als Italien. Das wird entscheidend sein. Ich glaube: England lässt sich diesen historischen Titel nicht nehmen.