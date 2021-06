England-Stars nach Nullnummer stinksauer

Nach matten Darbietung im "Battle of Britain" herrscht in England Frust pur.

Fußball-England schiebt Frust. Als zahlreiche Schotten noch auf der Tribüne des Wembley-Stadions feierten, musste der englische Teamchef Gareth Southgate die ersten Fragen beantworten. Die drängendste: Wieso ist seine Mannschaft in London nicht über ein 0:0 gegen den alten Rivalen und Außenseiter hinausgekommen? "Es war ein frustrierender Abend. Wir wissen, dass wir besser spielen können", sagte Southgate.

Jetzt kocht Gerüchteküche um Jadon Sancho

So blieb Topstürmer Harry Kane erneut ohne nennenswerte Torchancen und wurde in der 74. Minute ausgewechselt. "Es war nicht unsere beste Leistung", sagte Kane. Auch Kanes Offensivkollegen Raheem Sterling, Phil Foden oder auch Rashford nach seiner Einwechslung blieben wirkungslos. Jadon Sancho wurde nicht einmal eingewechselt - schon machen Gerüchte die Runde, der Dortmund-Star könnte sich wieder einmal Disziplinlosigkeiten erlaubt haben und deshalb von Southgate nicht berücksichtigt werden.

Schottland hat Aufstieg jetzt in eigener Hand

Die Schotten hatten Grund zur Freude. Zwar haben sie drei Zähler weniger auf dem Konto, dürfen dank des Punktgewinns beim Nachbarn aber weiter hoffen. "Das Ziel heute Abend war, etwas aus diesem Spiel mitzunehmen, um noch eine Chance zu haben. Und das haben wir geschafft", sagte Schottlands Coach Steve Clarke.

Tartan-Army: Fans feierten Party in London

Am Dienstag im heimischen Hampden Park in Glasgow gegen Kroatien brauchen die Schotten nun auf jeden Fall einen Sieg. Mit den eigenen Fans im Rücken erscheint das nicht unmöglich. Schon in Wembley feierten sie von Anfang bis Ende eine große Party.



"Die Fans waren überragend. Sie haben von der ersten bis zur letzten Minute gesungen und uns damit einen großen Schub gegeben", sagte Schottlands 20-jähriger Mittelfeldspieler Billy Gilmour, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde.