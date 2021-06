EURO-Kracher LIVE auf oe24.TV

Der Klassiker zwischen Frankreich und Deutschland elektrisiert Europa.

Der Hit der beiden Großmächte Deutschland und Frankreich bildet den Abschluss der ersten Gruppenspiele der EM-Endrunde.

Der Weltmeister von 2014 trifft heute in der Münchner Allianz-Arena (21 Uhr, LIVE auf oe24.tv) auf den regierenden Champion. Deutschlands Joachim Löw geht zum Abschluss seiner Ära als Bundestrainer noch einmal auf den Titel los, bei den Franzosen will Didier Deschamps als Coach das schaffen, was ihm schon als Spieler gelang. "Das wird ein schweres Spiel gegen eine starke Mannschaft", sagte Frankreichs Benjamin Pavard: "Sie haben große Spieler wie Thomas Müller zurückgeholt und viele gute junge Spieler."

Frankreich setzt wieder auf Karim Benzema. Fast sechs Jahre nach seinem Rausschmiss wurde der 33-Jährige von Real Madrid (30 Saisontore) mit offenen Armen empfangen - er bildet gemeinsam mit Kylian Mbappé und Antoine Griezmann den neuen Supersturm!