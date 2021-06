Dänemarks Superstar Christian ist ohne Fremdeinwirkung während des EM-Gruppenspiels gegen Finnland zusammengebrochen und regungslos liegen geblieben.

Beim Spiel der Fußball-EM zwischen Dänemark und Finnland ist es zu einem tragischen Vorfall um den dänischen Star Christian Eriksen gekommen. Der Spieler von Inter Mailand kollabierte am Samstag während der Partie in Kopenhagen und blieb regungslos liegen. Bei Eriksen wurden anschließend lebensrettende Maßnahmen eingeleitet. Es war zu sehen, wie Sanitäter eine Herzmuskelmassage bei ihm durchführten. Über den genauen Zustand des 29-Jährigen gab die UEFA bekannt, dass er erfolgreich stabilisiert werden konnte. Vom dänischen Verband gab es dann weitere positive Meldungen: "Christian Eriksen ist wach und ist zu weiteren Untersuchungen im Reichskrankenhaus".



Das Spiel wurde wegen des "medizinischen Notfalls" unterbrochen, wie die Europäische Fußball-Union UEFA mitteilte. Ein Stadionsprecher forderte das Publikum auf, auf den Sitzen zu bleiben, "bis es weitere Informationen gibt". Derzeit bespricht die UEFA das weitere vorgehen in Kopenhagen.

Plötzlich herrschte gespenstische Stille

Die dänischen Spieler und die Fans im Parken-Stadion waren sichtlich geschockt. Viele Akteure schlugen die Hände vor das Gesicht. Auch im Stadion wurde es sehr still, nachdem es zuvor beim ersten Auftritt der dänischen Mannschaft in Kopenhagen sehr stimmungsvoll zugegangen war.



Die Aktion passierte in der 43. Minute ohne gegnerische Einwirkung. Nach gut zehn Minuten verließen die finnischen Spieler den Rasen. Die dänischen Akteure blieben bis zum Abtransport bei ihrem Kollegen.