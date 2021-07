Italien besingt EM-Helden Spinazzola auf Rückflug

Italiens Spieler sangen im Flugzeug für ihren Teamkollegen Leonardo Spinazzola - der Profi von AS Rom musste beim 2:1-Sieg gegen Belgien unter Tränen das Spielfeld verlassen.

Trotz des grandiosen Halbfinaleinzugs der Italiener gegen Belgien, war die Stimmung nach dem 2:1-Sieg nicht durchgehend positiv. Die Horrorverletzung von Leonardo Spinazzola fügte dem Triumph der "Squadra Azzura" einen üblen Beigeschmack zu.

Denn der Roma-Mann war bisher einer der Spieler des Turniers, stürmte mit endloser Energie vom linken Verteidiger nach vorne und gewann zweimal die Auszeichnung als Man of the Match für die Italiener.

Am Freitagabend in der Allianz Arena beeindruckte der 28-Jährige erneut, musste aber in einem Laufduell mit Gegenspieler Thorgan Hazard aufgeben und bat um seine Auswechslung. Zunächst sah es nach einem Muskelfaserriss aus, doch nachdem der ehemalige Juventus-Spieler unter Tränen den Rasen auf einer Trage verlassen musste, war klar, dass es sich um etwas Schlimmeres handeln muss.

Spinazzola wird wohl nicht mehr bei der EM auflaufen können, nachdem er sich Berichten zufolge seine Achillessehne gerissen hat. Minuten zuvor hatte Spinazzola noch den belgischen Ausgleich durch Romelu Lukaku mit seinem Oberschenkel verhindert.

"Ole, Ole, Ole - Spina, Spina!"

Auf dem Rückflug nach Italien ließ sich die Azzurri-Truppe eine besondere Aktion für ihren Kollegen einfallen. Durch die Gänge des Flugzeugs hallte Spinazzolas Name.

In Filmmaterial, das von Italiens offiziellem Twitter-Account gepostet wurde, nahm Federico Bernardeschi das Durchsage-Mikofon in die Hand und führte die Mannschaft die Gesänge von "Ole, Ole, Ole, Ole, Spina, Spina" an.