Italien-Star soll 16-Jährigen aus Koma holen

Ein 16-jähriger Italien-Fan wurde in einen schweren Autounfall verwickelt und liegt nun im Koma - die verzweifelte Mutter sucht Hilfe von den Fußball-Idolen ihres Sohnes.

Der 16-Jährige wurde laut der italienischen Tageszeitung "Corriere della Serra" am Mittwoch, dem 30. Juni, in der Provinz Cosenza, in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Er war mit einem Freund auf einem Moped unterwegs, als er nach einer plötzlichen Bremsung auf den Asphalt geschleudert und von einem entgegenkommenden Auto erfasst wurde. Nun liegt er im künstlichen Koma und wacht nicht mehr auf. „Gib nicht auf Daniel, wir sind bei dir". Die Stimme ist von Giorgio Chiellini, einem von Daniels geliebten Champions. Er soll dem jungen Juventus-Fan helfen, aus dem Koma zu erwachen.

Komatöse Patienten sollen auf Stimmen reagieren

Rosa ist die Mutter des jungen Daniels. Verzweifelt versuchte sie, Juventus, das Lieblingsteam des jungen Daniel, um Hilfe zu bitten. Wir probieren ihre Stimmen aus, wir sprechen mit ihm und hoffen auf ein Wunder, wir können nichts anderes tun", sagt die Frau in einem in den sozialen Medien geteilten Beitrag. Viele Leute haben uns erzählt, dass komatöse Patienten uns zuhören, Stimmen hören. Also dachte ich, dass eine Nachricht von einem Juve-Spieler, der ihn zum Kämpfen ermutigen könnte, ein zusätzlicher Anreiz sein könnte. Daniel liebt Ronaldo wahnsinnig, aber ich denke, dass er fast unerreichbar ist - fährt Rosa fort - ich weiß nicht, vielleicht kann uns jemand helfen! Wir brauchen ein Wunder."