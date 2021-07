Bonucci schießt ordentlich gegen englische Fans

Italiens Final-Torschütze Leonardo Bonucci hetzte die englischen Fans nach dem EM-Triumph ordentlich auf.

Der italienische Talisman Leonardo Bonucci schoss den Ausgleich für sein Land. Nach dem erfolgreichen Elfmeterschießen schrie er voller Emotionen in die Kamera: "It’s coming Rome"'. Die England-Stars Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka hatten alle kein Glück beim entscheidenden Elfer-Krimi. Zudem war der Juventus-Verteidiger verärgert darüber, dass die Engländer die Nationalhymne Italiens in Wembley ausgebuht haben. Die Rache kam nach dem Spiel. "Ihr alle müsst noch viel Pasta essen", so Bonucci.

Der 34-Jährige weiter: "Sie wollten den Kelch nach England zurückbringen. Aber wir sind diejenigen, die ihn mit dem Flugzeug nach Rom bringen."

Während des Warm-ups gab Bonucci sogar noch eine Kampfansage an sein Team: "Dieses Team ist seit 34 Spielen ungeschlagen, wir sind ein fantastisches Team. Es ist ein absurdes Vergnügen. Wir haben Spaß daran."

Italien feierte seinen ersten europäischen Triumph seit 1968 während für England das 55-jährige Warten auf einen Titel bei einem großen Turnier weitergeht.