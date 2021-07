Chiellini: Bei diesen Worten weint ganz Italien

Italiens Kapitän Giorgio Chiellini findet nach dem Titel-Triumph bewegende Worte für die Nation.

Juventus-Star Giorgio Chiellini hat es geschafft. Er darf sich nach der verpassten EM 2012 nun endlich als Europameister betiteln. Nach dem Spiel lässt der 36-Jährige seinen Emotionen freien Lauf. Auf Instagram schreibt er: "Danke an euch. An euch alle. Denn in diesem unglaublichen Abenteuer haben wir euch alle mitgenommen."

Dann sprach der Italiener seine Landsleute direkt an und erinnert an die schwere Corona-Pandemie: "Der Schmerz derjenigen, die gelitten haben. Die Nöte derjenigen, die durch die Pandemie in die Knie gezwungen wurden. Der Wunsch, wieder leben zu können. Die Gesichter von Frauen, Männern, Alt, Jung, Kindern und denen, die unser Leben gerettet haben: die Ärzte. Sie haben uns geschubst. Sie haben uns geholfen. Sie haben mit uns gesungen."

Chiellini fasst in emotionalen Worten zusammen: "Das Ergebnis ist nur ein Teil des Spiels, aber dieses Ergebnis, dieser Sieg, diese Freudentränen sind euch gewidmet." Seit Beginn der Pandemie hatte Italien bislang über 4,26 Millionen Corona-Fälle, von denen rund 128.000 verstorben sind.