ÖFB-Fans wollen Oranje-Hit zum Heimspiel machen

Die rot-weiß-roten Fans stimmen sich in Berlin schon auf den Showdown gegen die Niederlande ein.

Um 18 Uhr (im Sport24-LIVETICKER) ist es soweit. Unser Nationalteam trifft im letzten Gruppenspiel der EURO auf die Niederlande. Beide Teams sind so gut wie sicher im Achtelfinale, dennoch geht es für beide noch um die bessere Ausgangslage in der K.o.-Phase.

Seit Beginn der Endrunde sind beide Fan-Lager im Mittelpunkt. In Düsseldorf und Berlin eroberten die heimischen Fans die Herzen der Menschen dank guter Stimmung und einem mächtigen Fan-Marsch. Selbiges boten die Oranje-Anhänger vor allem in Leipzig mit dem legendären Fan-Marsch, der viral ging. Im größten Stadion der Endrunde, dem Olympiastadion in Berlin kommt es jetzt auch zum großen Showdown auf den Tribünen.

Dafür haben sich die Österreich-Fanclubs etwas besonderes überlegt. Denn wenn es nach ihnen geht haben wir ganz klar den Heimvorteil. "Egal ob im Happel, oder im Olympiastadion Berlin...", steht auf einem Banner, den der ÖFB über seine Social Media Plattformen geteilt hat. Und wer genau darüber nachdenkt erkennt eine verblüffende Ähnlichkeit, die uns einen gewissen Heimvorteil verschaffen sollte. Während die Niederländer meist in den modernen Arenen, wie in Amsterdam, seine Heimspiele austrägt ist die heimische Fußball-Hochburg immer noch das in die Jahre gekommene Ernst Happel Stadion, das genauso wie der historische Spielort in der deutschen Hauptstadt, das Spielfeld und die Fans mit einer Laufbahn trennt.

Nationalstadion als ewiges Thema

Ein Neubau des Wiener Ernst-Happel-Stadions scheiterte in der Vergangenheit neben der Finanzierung unter anderem auch am Denkmalschutz. Dieser betreffe Teile des Stadions und könne nur durch den Bund aufgehoben werden, hatte SPÖ-Sportstadtrat Peter Hacker im Vorjahr erklärt. Das Stadion im Wiener Prater sei laut einem Ergebnis einer Substanzanalyse des Daches bzw. der Konstruktion bis zum Fundament noch die nächsten vier bis fünf Jahrzehnte "gebrauchstauglich".

Der ÖFB ist bestrebt, den vor der EM in Deutschland entstandenen Schwung in der Stadionfrage zu nutzen. Präsident Klaus Mitterdorfer will das Projekt auf möglichst breite Beine stellen. "Ich weiß nicht, ob das Wort Nationalstadion der richtige Zugang ist", sagte der Kärntner. Eine multifunktionale Arena soll neben dem Fußball auch für andere Sportarten nutzbar sein. "Priorität" habe trotz der jüngsten Bemühungen aus anderen Bundesländern für den ÖFB der Standort Wien.