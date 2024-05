Ruttensteiner entdeckte Ballo

Rekord-Insider Peter Linden berichtet täglich live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24.

Zehn Jahre ist es schon mehr, als Willi Ruttensteiner als ÖFB-Sportdirektor erstmals auf Thierno Ballo aufmerksam machte. Der war damals gerade 12 Jahre jung, spielte in der LASK-Jugend. Weil seine Eltern (Mutter aus Guinea, der mittlerweile verstorbene Vater von der Elfenbeinküste) aus beruflichen Gründen nach Linz übersiedelt waren. Ruttensteiner überredete die Eltern und die früheren LASK-Nachwuchstrainer Peter und Mario Huemerlehner, die sich um Ballo kümmerten, ihn für Österreich spielen zu lassen. Schaltete LandeshauptmannThomas Stelzer ein, damit Ballo die Staatsbürgerschaft bekam. Peter Huemerlehner wurde der Erziehungsberechtigte, verlegte seinen Wohnsitz nach Köln. Daher konnte Ballo mit 14 zunächst in die Jugend von Leverkusen übersiedeln, dann via Chelseas Partnerklub Viktoria Köln nach London. Im Sommer 2021 holte ihn Rapid als Ersatz für den an Barcelona verliehenen Yusuf Demir. Doch Trainer Didi Kühbauer brachte ihn nicht. Daher ging es nach sechs Monate zurück nach London, ehe er ab Sommer 2022 bei Wolfsberg durchstartete. Vor allem unter Manfred Schmid. Dass Ballo wahrscheinlich zur EM fährt, ist,auch eine Ohrfeige für Rapid. In Wolfsberg sehen sich Kühbauer und Ballo wieder. Sein Vertrag läuft bis 2025. Aber das muss nichts heißen.