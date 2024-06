Totale EUROphorie im ganzen Land

Heute: Riesen-Ansturm auf Rangnick, Arnautovic & Co. - Morgen Verabschiedung bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Abschied. Ganz Österreich ist in EUROphorie. Sechs Siege in Folge – darunter das 2:0 gegen Deutschland oder die 6:1-Gala gegen die Türkei – und ein deutscher Teamchef, der lieber unser Nationalteam betreut, als zum großen FC Bayern München zu gehen.

Seit Ralf Rangnick im Juni 2022 das ÖFB-Team übernommen hat, wird das rot-weiß-rote Trikot mit noch mehr Stolz getragen.

© Fuhrich ×

© Fuhrich ×

Bevor unser Nationalteam am Freitag in Richtung EURO abhebt, nahmen sich Teamchef Ralf Rangnick und einige Stars noch Zeit für die heimischen Fans. Hunderte kamen zur Autogrammstunde im Puma-Store auf der Mariahilfer Straße. Von der Anspannung vor dem Saison-Highlight keine Spur: Rangnick, Marko Arnautovic, Kevin Danso und Leo Querfeld erfüllten alle Autogrammwünsche.

© Fuhrich ×

© Fuhrich ×

© Fuhrich ×

Verabschiedung bei Van der Bellen

Am Donnerstag (10 Uhr, live auf oe24.TV) fällt der offizielle Startschuss zum ersten großen Highlight: Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt unsere Team-Stars in der Wiener Hofburg zur Verabschiedung, ehe es zur ­EURO-Generalprobe in St. Gallen gegen die Schweiz (Sa., 18 Uhr) geht. Nach dem Tischfußball-Plausch mit Bundeskanzler Nehammer wird Rangnick nun also auch vor unserem Staatsoberhaupt vorstellig.

© GEPA ×

Treffpunkt Berlin nach „Mini-Urlaub“

Nach dem Test-Hit gegen die Schweiz dürfen Marko Arnautovic & Co. noch drei Tage abschalten, ehe das EURO-Quartier im Berliner Luxus-Resort (siehe Sport) bezogen wird. Bei den letzten Endrunden 2016 in Mallemort (FRA) unter Marcel Koller und 2021 in Seefeld (AUT) unter Franco Foda wurden unsere Stars beinahe hermetisch abgeriegelt, nicht so unter Rangnick.

Rock-Show. Denn bevor am 17. Juni unser erstes Spiel gegen Vizeweltmeister Frankreich in Düsseldorf steigt, lässt der Teamchef seine Stars noch einmal richtig abrocken: Am 15. Juni gibt es einen Gruppen-Ausflug zum Rod-Stewart-Konzert in Stuttgart, so will man dann auch Fußball-Europa einheizen.