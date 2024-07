Rassismus-Vorwürfe: Eklat um FPÖ-Jugend nach ÖFB-Video

Die Freiheitliche Jugend Wiens sieht sich nach einem TikTok-Video über die Fußball-EM und das ÖFB-Team mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert.

"Du bist patriotisch während der EM? Ich auch", war in einem TikTok-Video der Freiheitlichen Jugend Wiens zu hören. Jedoch arbeite die Freiheitliche Jugend "das ganze Jahr für Österreich und nicht nur alle vier Jahre", heißt es weiter. "Wir sorgen dafür, dass die österreichische Nationalmannschaft nicht aussieht wie die Französische in wenigen Jahren", so der fragwürdige Schlusssatz des mittlerweile gelöschten Clips.

In den Kommentaren hagelte es prompt Rassismus-Vorwürfe: Will die Freiheitliche Jugend etwa Stars wie David Alaba oder Kevin Danso nicht im ÖFB-Team sehen? Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) äußerte sich via X (Twitter) zu dem Video. "Wir sind stolz auf unsere Nationalmannschaft! Die Spieler mögen ursprünglich eine unterschiedliche Herkunft gehabt haben,aber sie sind EIN Team", so Ludwig. Man lehne das "rassistische Video zutiefst ab".