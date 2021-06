Schweiz: Kobel ersetzt 'Zweiergoalie' Omlin

Beim Nationalteam der Schweiz kommt es zum Austausch der Ersatz-Torhüter - Gregor Kobel nimmt den Platz des verletzten Jonas Omlin ein.

Für den Schweizer Ersatztorhüter Jonas Omlin ist die Fußball-EM gelaufen. Er hatte am Samstag beim Aufwärmen vor dem Auftaktspiel gegen Wales (1:1) eine leichte Sprunggelenkverletzung im rechten Fuß erlitten. Wie der Schweizerische Fußballverband am Sonntag vermeldete, steht der 27-Jährige dem Nationalteam für den weiteren Turnierverlauf nicht mehr zur Verfügung. Anstelle von Omlin (Montpellier) rückt am Montag Gregor Kobel (VfB Stuttgart) nach.