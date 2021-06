Team reist ohne Lazaro nach England

Schock für den ÖFB: Valentino Lazaro macht die Reise nach England wegen drohender Quarantäne nicht mit.

Heute um 11 Uhr am Vormittag fliegt unser Nationalteam nach England, wo morgen in Middlesbrough das Testspiel gegen den Weltmeister von 1966 wartet. Fehlen wird neben Marko Arnautovic ein weiterer Legionär: Valentino Lazaro! Der 25-Jährige darf wegen drohender Quarantäne nicht nach Großbrittannien einreisen. Lazaro hielt sich im Vorfeld des Teamcamps in Bad Tatzmannsdorf zu Trainingszwecken im NAS Sports Complex in Dubai auf. Laut ÖFB-Aussendung "hatte der Spieler zu diesem Zeitpunkt den Informationsstand, dass dieser Aufenthalt für eine berufliche Einreise nach England keine Einschränkungen nach sich ziehen würde".

Der ÖFB hatte sich für Lazaro um eine Ausnahmeregelung für die Einreise bemüht - vergeblich. Stattdessen wird der Flügelspieler bis Donnerstag individuell beim U21-Nationalteam absolvieren, das derzeit im Burgenland einen Lehrgang absolviert.