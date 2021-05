ÖFB-Team gegen England ohne Arnautovic

Der Stürmer laboriert noch an den Nachwirkungen einer erlittenen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im EM-Testspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/live ORF 1) in Middlesbrough gegen England auf Marko Arnautovic verzichten. Das erklärte Teamarzt Michael Fiedler am Sonntagvormittag im ÖFB-Camp in Bad Tatzmannsdorf. Der China-Legionär laboriert noch an den Nachwirkungen einer vor wenigen Wochen erlittenen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Ilsanker weiter verkühlt

"Wir nehmen seine Muskelverletzung ernst und sind auf einem guten Weg", sagte Fiedler. "Aber wir werden das England-Spiel auf jeden Fall abwarten und keine Verletzung riskieren." Entwarnung gab es bei Julian Baumgartlinger, der am Sonntag wieder auf dem Platz stand. Der Kapitän war am Samstag bei einer Einheit mit seinem Knie leicht weggerutscht.

Nicht beim Sonntag-Training dabei war der noch immer leicht verkühlte Stefan Ilsanker. "Er ist noch nicht hundertprozentig fit, wir wollen ihm Zeit geben", sagte Fiedler. Ansonsten gebe es im Kader keine wirklichen Sorgenkinder.