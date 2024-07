Wegen Flitzer: Ordner "foult" Spanien-Star

Ein Flitzer rannte auf die jubelnden Spieler zu. Als ein Ordner versuchte dazwischenzugehen, erwischte er dabei Morata.

München. Ein Flitzer hat unmittelbar nach dem Fußball-EM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich für einen schmerzhaften Zusammenstoß eines Ordners mit dem spanischen Kapitän Álvaro Morata gesorgt. Der Mann rannte nach dem 2:1 der Spanier am Dienstag in München auf die jubelnden Spieler zu. Ein Ordner versuchte, dazwischenzugehen und erwischte dabei Morata von hinten am Bein. Der 31-Jährige hatte danach beim Feiern sichtbar Schmerzen und wurde von Teamkollegen in den Arm genommen.

Bereits während des Spiels war ein Flitzer auf den Rasen gelangt, offensichtlich, um mit dem französischen Starspieler Kylian Mbappé ein gemeinsames Handyfoto zu machen.