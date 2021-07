Transfer-Wahnsinn im EURO-Sommer

Der Transfersommer nimmt Formen an: Diese Superstars stehen in der Auslage.

Noch während der EURO nimmt der Transfersommer Formen an. Gestern bestätigte Manchester United England- Superstar Jadon Sancho (21) als Neuzugang, einigte sich mit Dortmund vorbehaltlich der medizinischen Tests auf eine Ablöse in Höhe von 85 Millionen Euro. Doch das könnte nur der Anfang gewesen sein. Thema Nummer 1 ist Superstar Cristiano Ronaldo: Juventus soll bereit sein, den 36-Jährigen zu verkaufen -und das zum "Schnäppchenpreis" von 29 Millionen Euro. Irre: Vor drei Jahren überwies Juve für Ronaldo noch 117 Millionen an Real Madrid.

Mbappé will Vertrag bei Paris SG nicht verlängern

Superstar. Mit Kylian Mbappé steigt eine weitere Aktie in den Transfersommer ein: Der 22-Jährige informierte die Paris-SG-Bosse laut L'Équipe, seinen bis 2022 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Will Paris Geld für den 22-Jährigen (Marktwert 160 Millionen), müsste man ihn jetzt verkaufen.

Ebenfalls seinen Abschied plant England-Stürmer Harry Kane aus Tottenham. Der 27-Jährige hat einen Marktwert von 120 Millionen Euro, Manchester City soll Interesse haben. Auf die Fans wartet noch ein heißer Transfersommer -und das trotz der angeblichen Geldsorgen der Vereine wegen Corona