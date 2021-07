Frenkies Flops: Diese Stars enttäuschten

Diese elf Star-Kicker haben Fußball-Experte Frenkie Schinkels bei der EM 2020 enttäuscht.

Diese Namen versprechen eigentlich Erfolg. Doch Namen sind nicht alles - das hat diese EURO eindrucksvoll bewiesen. Ein Welttorhüter (Neuer) steht bei mir ebenso in der Flop-Elf wie ein 145-Millionen-Euro-Spieler (Mbappé) bzw. 101 Millionen-Euro-Transfer (Bale). Neben überalterten Spielern wie Pepe haben leider auch hoffnungsvolle Jungstars wie de Ligt und Mbappé komplett ausgelassen.

Flops: Hochverdient ausgeschiedene Stars

Diese elf Spieler haben mich extrem enttäuscht. London. Großartige Spieler zeigten uns großartige Leistungen. Doch auf der anderen Seite gab es bei dieser EURO auch einige Totalausfälle. Hier ist mein Flop-Team:

Tor: Neuer war diesmal nur noch Durchschnitt

Neuer war diesmal weit davon entfernt, den Unterschied für Deutschland zu machen. Enttäuschend, weil man anderes von ihm gewohnt ist. Seinen Titel als Welttorhüter hat er für mich nicht verteidigt.

Abwehr: 2 lahme Oldies & ein fehlerhafter Junger

Hummels fiel nur mit seinem Eigentor auf. Sonst wirkte die deutsche Defensive mit ihm sehr löchrig. Pepe hat seinen Zenit definitiv überschritten. Dass er mit 38 Jahren noch immer die Knochen für Portugal hinhält, ist das einzig Lobenswerte. Spielerisch war das bei der EM teilweise eine Zumutung. De Ligt wollte zumindest Akzente setzen, konnte aber nicht. Für Holland war er kein 100-prozentiger Rückhalt, machte immer wieder entscheidende Fehler. Das ist mir bei ihm auch schon auf Klubebene, bei Juventus aufgefallen.

Mittelfeld: Große Namen allein sind zu wenig

Müller war gut bei den Interviews, am Feld kam von ihm aber viel zu wenig. Zu seinem deutschen Landsmann Gündogan fällt mir nur ein: Bei Man City top, im DFB-Team Flop. Çalhanoğlu hat bei den Türken versagt. Er hätte das junge Team führen sollen, am Ende war das ein unkoordinierter Haufen. Bale ist bei den Walisern zwar der Superstar, spielerisch gleicht er aber immer mehr einer Stehgeige. Der Name alleine reicht nicht.

Angriff: 3 Star-Stürmer - aber kein einziges Tor

Rebic konnte die Erwartungen an ihn als Einser-Stürmer der Kroaten nicht erfüllen. Er hat ebenso null Tore und Assists bei der EURO am Konto wie Yilmaz. Die Hoffnung der Türkei blieb blass. Bei Frankreichs Mbappé war der verschossene Elfer im Achtelfinale der Gipfel einer schwachen Endrunde.