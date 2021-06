× Unsere EURO-Stars sind heiß begehrt

Österreichs EM-Fahrer stehen bei der EURO im Visier der Top-Klubs.

Die Europameisterschaft 2020 bietet nicht nur hochklassige Partien der Top-Nationen. Für die Klubs, die sich momentan in der Vorbereitung auf die neue Saison befinden, ist es auch die optimale Gelegenheit den ein oder anderen interessanten Spieler unter die Lupe zu nehmen. Auch im ÖFB-Team finden sich Spieler, die den nächsten Schritt zu einem großen Klub wagen könnten.

© gepa ×

Sasa Kalajdzic

Das EM-Abenteuer hat für Sturm-Riese Sasa Kalajdzic noch nicht viel eingebracht. Großartige Akzente konnte der Stuttgart-Legionär noch nicht setzen. Das schmälert jedoch nicht die Begehrlichkeiten, die der Angreifer in Italien hervorruft. Der AC Mailand soll an den Diensten des technisch versierten Strafraumstürmers interessiert sein - Stammklub Stuttgart soll sich ab 25 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Die Mailänder suchen eine Nachfolge von Altstar Zlatan Ibrahimovic (39) - da könnte der Zwei-Meter-Mann aus Österreich genau richtig sein.

Der Traditionsklub aus Italien treibt wohl die Sorge um, dass die bisherige Summe ein Schnäppchenpreis sein könnte, sobald die englischen Premier-League Clubs ins Rennen um Kalajdzic einsteigen. Laut dem Kicker hat der Serie-A-Vizemeister bereits Kontakt zu Kalajdzic und seinem Management aufgenommen.

© gepa ×

Christoph Baumgartner

Ein weiterer "rot-weiß-roter" EM-Fahrer hat es zwei englischen Giganten angetan. Geht es nach dem "Liverpool Echo" so soll ÖFB-Hoffnung Christoph Baumgartner auf der Wunschliste vom FC Liverpool stehen. Bei den "Reds" wechselte vor Kurzem Georginio Wijnaldum zu Paris Saint-Germain und hinterließ eine gewaltige Lücke im Mittelfeld-Zentrum. Diese könnte offenbar mit dem Hoffenheim-Legionär gefüllt werden.

Im Gegensatz zu den weiteren Kandidaten wie Youri Tielemans (Leicester City) oder Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), wäre das Österreich-Talent wesentlich günstiger zu haben.

Jedoch ist der Klub von Trainer Jürgen Klopp nicht der einzige Interessent auf der Insel. Bereits im vergangenen Jänner wurde bereits ein anderer England-Gigant in Sinsheim vorstellig. Manchester United soll ein Angebot von 20 Millionen Euro hinterlegt haben.

© gepa ×

Marcel Sabitzer

Die Zukunft von Österreichs Mittelfeld-Antreiber Marcel Sabitzer ist seit Langem unkar. Bei seinem Klub RB Leipzig ist der gebürtige Grazer unumstrittener Stammspieler, Kapitän und Leader. Der 27-Jährige scheint einem Wechsel jedoch nicht ganz abgeneigt zu sein. "Ich weiß, dass ich in einem Alter bin, in dem jetzt der vielleicht letzte große Schritt kommt - in welche Richtung auch immer. Deshalb lasse ich mir das gut durch den Kopf gehen.", gab Sabitzer vor einigen Wochen an. Als großer Bewunderer gilt Roma-Coach José Mourinho. Der portugiesische Star-Trainer wollte den schussgewaltigen Mittelfeldspieler schon als er noch Coach der Tottenham Hotspurs war in sein Team locken. Es bleibt abzuwarten, ob Sabitzer den großen Schritt wagt.

© gepa ×

Marko Arnautovic

Die Zeit als China-Legionär könnte für Marko Arnautovic schon bald zu Ende gehen. Nach der EM soll der 32-Jährige dann gar nicht mehr nach Shanghai zurückkehren, sondern ab Herbst in der Serie A spielen. Wie die „Corriere dello Sport“ vor wenigen Wochen berichtete, soll sich Arnautovic mit dem FC Bologna einig sein.

Der ÖFB-Star soll bei den Italienern einen Dreijahres-Vertrag unterschreiben und dafür pro Jahr rund 2,7 Millionen Euro netto verdienen. Besonders spannend: Arnautovic könnte nach zwei Jahren in Bologna nach Montreal in die MLS wechseln. Sowohl der Serie-A-Klub als auch der kanadische Verein gehören nämlich dem Unternehmer Joey Saputo.

Dem Bericht zufolge ist sich Arnautovic mit Bologna bereits einig, nun soll es finale Verhandlungen mit Shanghai über eine Ablösesumme geben. In den letzten Wochen wurde vermehrt über eine Europa-Rückkehr des ÖFB-Stars spekuliert. Unter anderem soll auch sein ehemaliger Verein West Ham United am 32-Jährigen Interesse gezeigt haben.