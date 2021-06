Uri Geller nutzt seine Kräfte für "Three Lions"

Uri Geller ist ein israelischer, in England lebender Mentalist, der den Anspruch stellt, übersinnliche Kräfte zu besitzen. Er behauptet bereits für einige Überraschungen der bisherigen EURO verantwortlich zu sein und stellt seine Dienste nun den Three Lions zur Verfügung. Pünktlich zum Showdown der Gruppe D gegen Tschechien, können die Engländer auf übernatürliche Kräfte setzen. Mit einem Sieg würden sich die Three Lions als Gruppensieger für die zweite Runde qualifizieren.

Hi my dear friends, say what you want but football (soccer) ⚽️ is HUGE world wide! Love! https://t.co/gb39z1sZbR https://t.co/OvVA6EpKsh #ComeOnEngland pic.twitter.com/4vA6TC3pw5