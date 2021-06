Wegen dieser Gruppe schau ich Fußball

ÖSTERREICH-Experte Frenkie Schinkels über die Kracher-Duelle im Gruppe F.

Weltmeister Frankreich, Ex-Weltmeister Deutschland und der amtierende Europameister Portugal in einer Gruppe, als Fan kannst du dir nicht mehr wünschen. Genau wegen diesen Spielen habe ich einen Fernseher und schaue Fußball. Die Vorzeichen sprechen auf jeden Fall für einen Sieg der Franzosen. Sie haben aktuell die beste Mannschaft bei der EURO und dazu den besten Trainer. Didier Deschamps schickt sich an, in den Kreis der absolut größten Trainer-Legenden aufzusteigen. Mit Rückkehrer Benzema sind die Franzosen auf jeden Fall noch stärker.

Löw steht im Fokus - das letzte Mal

Bei den Deutschen steht Joachim Löw im Fokus. Er will bei seinem letzten Turnier den Geist vom Sommermärchen 2006 auf leben lassen. Ob ihm das gelingt? Mit Müller und Hummels hat er auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit hinter der Mannschaft steht. Ob es damit zum EM-Titel reicht, wird man sehen. Die Deutschen abzuschreiben wäre ein Fehler. Genauso wie die Ungarn, die in dieser Hammer-Gruppe nicht wahrgenommen werden. Die haben überhaupt nichts zu verlieren.